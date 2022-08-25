3 قرارات لرئيس الوزراء بشان مشروعات المنفعة العامة 

نشرت الجريدة الرسمية قرارات لدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لعدد من المشروعات فجاء القرار رقم ٢٥٥٢ لسنة ٢٠٢٢ باعتبار مشروع إقامة طريق رافد أبو الروس/ مطوبس / فوة (المرحلة الثانية) ، بطول 16 كم تقريبا بنطاق مركزي فوة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة.



وقرار رقم ٢٧١٩ لسنة ۲۰٢٢ باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية مسجد الخضر ركز الباجور - محافظة المنوفية ، والواقع بالقطع أرقام (۱۷۹/۸، ۱۷٥/۸، ۱۷۷/۸) بحوض الحنفي رقم (۷) بمسطح (۳) قراريط و(١٠) أسهم من أعمال المنفعة العامة .



وقرار رقم ٢٧٦٨ لسنة ٢٠٢٢ باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة العروبة الابتدائية المشتركة ، والكائنة بالملك (٢٨) تنظيم شارع عطا الله على حسن (النادي الرياضي سابقا) - بندر الفيوم - محافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة .

