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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يتصل هاتفيا بـ زيلينسكي لبحث الوضع في محطة زابوروجيا النووية

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي وجو بايدن

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ناقش مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، دعم أوكرانيا والوضع في محطة زابوروجيا النووية.

وقالت جان بيير للصحفيين: "أكد الرئيس [بايدن] خلال الاتصال على دعم أوكرانيا. كما تمت مناقشة حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار".

وأضافت جان بيير، أن بايدن تطرق أيضا إلى الوضع حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تدعو إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة والسماح للمفتشين الدوليين بدخولها.

الخارجية الأمريكية: تصرفات روسيا في زابوريجيا زادت من مخاطر إطلاق إشعاع نووي

أوكرانيا: انقطاع الكهرباء عن آخر مفاعلين نوويين يعملان بمحطة زابوريجيا

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية “إنرجواتوم” أن المفاعلين الأخيرين العاملين في محطة زابوروجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا أصبحا غير متصلين بشبكة الكهرباء الأوكرانية بعد أن دمرت حرائق كانت تشتعل على مسافة قريبة خطوط الكهرباء العلوية.

وأضافت الشركة أن الحرائق اندلعت في حفر الرماد في محطة للفحم بالقرب من محطة زابوروجيا - أكبر منشأة نووية في أوروبا - وألحقت أضرارا بخطوط الكهرباء التي تربطها بالشبكة.

وقالت إنرجواتوم في بيان "نتيجة لذلك، فُصلت وحدتا الطاقة العاملتان بالمحطة عن الشبكة".

 

البيت الأبيض بايدن الرئيس الأمريكي زيلينسكي زابوروجيا أوكرانيا

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