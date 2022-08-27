مالديف بسلطنة عمان.. مشاهد تحبس الأنفاس ببر الحكمان

ما أجمل أن تذهب إلى رحلة بروحك قبل جسدك، فهناك أماكن تحلق أرواحنا على أعتابها، وتحنُّ النفس لمعانقتها بعيدًا عن الزحام، وكأن الشعور أشبه بالحنين إلى مسامرة الغائب للغائب أو خلوة للكتابة أو خاطرة شعرية أو مغامرة إلى طبيعة شفافة بعيدة عن ضجيج الزحام وأصوات البشر المتداخلة ورسميات العمل المعقدة وعالم لا يتوقف عن الكلام ... بر الحكمان بسلطنة عمان هنا الملاذ الآمن البعيد عن ضجيج الحياة .

يعد بر الحكمان لوحة فنية امتزجت بكل مقومات الطبيعة ، جمال طبيعي مذهل بوجود المياه الفيروزية والشواطئ الرملية البيضاء"، معلم سياحي خلاب عند زيارته سيذكرك بالمالديف حتمًا ربما يراودك الفضول حول موقع هذا المكان الساحر، يعتبر شاطئ بر الحكمان أحد أبرز المواقع السياحية بالسلطنة، وتشغل شبه جزيرة بر الحكمان جزءا كبيرا من مساحة محمية الأراضي الرطبة البالغة 2621 كم مربعا.

يمكن الوصول إلى شاطئ بر الحكمان انطلاقا من ولاية الدقم باتجاه ولاية محوت (منطقة فيلم)، وتستغرق الرحلة بالسيارة ساعتين (حوالي 170 كم عن الدقم)، فيما تبعد عن مسقط بحوالي 450 كيلو مترا.

تتألف شبه جزيرة بر الحكمان من سهول ساحلية وداخلية من الملح (السبخة) ومسطحات ضخمة من الطمر (mud flats) وبعض البحيرات ذات المياه المالحة، وهي ذات أهمية طبيعية وجيولوجية فريدة، كما تطل بر الحكمان على الساحل الغـربي لجزيرة مصيرة.

وتتميز بر الحكمان بشواطئها البكر الممتدة على كيلومترات عدّة في المياه الزمردية النقية للبحر، وأوضحت البوابة الإعلامية لسلطنة عُمان، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ منطقة برّ الحكمان تعتبر بين أهم المواقع التي تتغذّى وتتزاوج فيها السـلاحف البحرية لوفرة الغذاء فيها، من الرخويّات، والقشريّات، والطحالب، والنباتات البحرية.

وتضم منطقة بر الحكمان أيضًا أكبر تجمّع طبيعي بكر لأشجار القرم في السلطنة، على امتداد ساحل جزيرة محوت في "غبة حشيش"، حيث تقدر المساحة الإجمالية لتلك الأشجار بحوالي 162 هكتارًا.



