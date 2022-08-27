"شوقي" يعود للدفاع عن نظام التعليم الجديد بمنشورات فيس بوك..والمتابعون:التاريخ لن ينساك

بعد اسبوعين من تركه الوزارة ..

عاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق للدفاع عن أهمية تطوير التعليم من جديد بعد تركه لمنصب وزير التربية والتعليم، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أحدث تقرير صادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" (WEF) بخصوص الاستثمار في التعليم .

وقال الدكتور طارق شوقي : لعلنا نقرأ ما يتضمنه هذا التقرير عن ما يستهدفه العالم من "مهارات" وما يتحدثون عنه من "فجوة تعليمية" حول العالم بسبب جائحة كورونا وكيف يرى الآخرون الطريق للمستقبل.

وأكد الدكتور طارق شوقي أنه يمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على تفاصيل التقرير من خلال الضغط هنا

طارق شوقي عبر فيس بوك

وتعقيبا على التقرير ، نشر الدكتور طارق شوقي الإطار المرجعي لتطوير التعليم والذي اعتمده "المنتدى الاقتصادي العالمي" وكيف أن تطوير التعليم المصري يتفق تماما مع ما يراه العالم.

وأفاد الدكتور طارق شوقي بأن الإطار المرجعي لتطوير التعليم المعتمد من المنتدى الاقتصادي العالمي ، أكد أن نظام التعليم الجديد هو تعليم مرن وشخصي ، وهو تعليم متاح للجميع في كل وقت وكل مكان من خلال التحول الرقمي الذي تم في التعليم المصري ، ويهتم بمهارات الابداع والابتكار

طارق شوقي عبر فيس بوك

كما أشار الدكتور طارق شوقي أن الاطار المرجعي لتطوير التعليم المعتمد من المنتدى الاقتصادي العالمي أوضح أن نظام التعليم الجديد قائم على المشروعات والعمل الجماعي، قائم على المشروعات والعمل الجماعي ، ويدعم مهارات تكنولوجيا المعلومات

وقال إنه وفقا للإطار المرجعي لتطوير التعليم المعتمد من المنتدى الاقتصادي العالمي ، فإن نظام التعليم الجديد يرسخ فكرة التعليم مدى الحياة وهو تعليم قائم على المتعلم ، ويهتم بمهارات تكوين الشخصية



وأوضح وزير التعليم السابق، أن Edu 2.0: هو نظام التعليم المصري الجديد الممتد حاليا من رياض الاطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي ، وEdu 1.1: هو نظام التقييم الجديد في المرحلة الثانوية مع إدخال التقنيات الرقمية والمنصات الرقمية المختلفة

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وقد تفاعل متابعي صفحة الدكتور طارق شوقي مع هذه المنشورات التي تدافع عن نظام التعليم الجديد ، حيث قالت الدكتورة ولاء نصري : سيظل يذكر التاريخ أن حضرتك هو من وضع حجر الأساس في تطوير التعليم المصري وواجه حجم مقاومة ضخم لإحداث هذا التغيير وهذه تضحية كبيرة جدا الوقوف أمام مقاومة الجموع للتغيير.. جزاكم الله خيراً عن كل ذلك

كما قالت سوزان احمد : مجهودكم بارز يا دكتور طارق شوقى ولكنه كان يحتاج تعاون من جميع الأطراف وإخلاص كى يثمر ويزدهر أكثر وأكثر ، وستظل نقطة تحول فى تاريخ التربية والتعليم سيعرف الناس قيمتها حقا فيما بعد

وقالت مريم ساويرس : سيذكر التاريخ يوما ان التعليم الالكتروني في مصر بدأ على يد رجل لا يقل مكانه عن رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك هو طارق شوقي

فيما قال محمد ايمن : جميعنا نعلم حجم الجهد الهائل اللي تم بذله من بداية تولي حضرتك حتى الآن ولعل الخطوات التي تم اتخاذها رغم كم التحديات كانت هي السبب الرئيسي في بداية تطوير التعليم والذي هو الآخر بدوره العامل الأول والأساسي لبناء دولة حديثة!