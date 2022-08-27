عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد اسبوعين من تركه الوزارة ..

"شوقي" يعود للدفاع عن نظام التعليم الجديد بمنشورات فيس بوك..والمتابعون:التاريخ لن ينساك

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

عاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق للدفاع عن أهمية تطوير التعليم من جديد بعد تركه لمنصب وزير التربية والتعليم، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أحدث تقرير صادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" (WEF) بخصوص الاستثمار في التعليم .

وقال الدكتور طارق شوقي : لعلنا نقرأ ما يتضمنه هذا التقرير عن ما يستهدفه العالم من "مهارات" وما يتحدثون عنه من "فجوة تعليمية" حول العالم بسبب جائحة كورونا وكيف يرى الآخرون الطريق للمستقبل.

وأكد  الدكتور طارق شوقي أنه يمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على تفاصيل التقرير من خلال الضغط هنا

طارق شوقي عبر فيس بوك

وتعقيبا على التقرير ، نشر الدكتور طارق شوقي الإطار المرجعي لتطوير التعليم والذي اعتمده "المنتدى الاقتصادي العالمي" وكيف أن تطوير التعليم المصري يتفق تماما مع ما يراه العالم.

وأفاد الدكتور طارق شوقي بأن الإطار المرجعي لتطوير التعليم المعتمد من المنتدى الاقتصادي العالمي ، أكد أن نظام التعليم الجديد هو تعليم مرن وشخصي ، وهو تعليم متاح للجميع في كل وقت وكل مكان من خلال التحول الرقمي الذي تم في التعليم المصري ، ويهتم بمهارات الابداع والابتكار

طارق شوقي عبر فيس بوك

كما أشار الدكتور طارق شوقي أن الاطار المرجعي لتطوير التعليم المعتمد من المنتدى الاقتصادي العالمي  أوضح أن نظام التعليم الجديد قائم على المشروعات والعمل الجماعي، قائم على المشروعات والعمل الجماعي ، ويدعم مهارات تكنولوجيا المعلومات

وقال إنه وفقا للإطار المرجعي لتطوير التعليم المعتمد من المنتدى الاقتصادي العالمي  ، فإن نظام التعليم الجديد يرسخ فكرة التعليم مدى الحياة وهو تعليم قائم على المتعلم ، ويهتم بمهارات تكوين الشخصية

وأوضح وزير التعليم السابق، أن Edu 2.0: هو نظام التعليم المصري الجديد الممتد حاليا من رياض الاطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي ، وEdu 1.1: هو نظام التقييم الجديد في المرحلة الثانوية مع إدخال التقنيات الرقمية والمنصات الرقمية المختلفة

كيف استقبل المصريين عودة طارق شوقي للحديث عن التطوير ؟

وقد تفاعل متابعي صفحة الدكتور طارق شوقي مع هذه المنشورات التي تدافع عن نظام التعليم الجديد ، حيث قالت الدكتورة ولاء نصري : سيظل يذكر التاريخ أن حضرتك هو من وضع حجر الأساس في تطوير التعليم المصري وواجه حجم مقاومة ضخم لإحداث هذا التغيير وهذه تضحية كبيرة جدا الوقوف أمام مقاومة الجموع للتغيير.. جزاكم الله خيراً عن كل ذلك

كما قالت سوزان احمد : مجهودكم بارز يا دكتور طارق شوقى ولكنه كان يحتاج تعاون من جميع الأطراف وإخلاص كى يثمر ويزدهر أكثر وأكثر ، وستظل نقطة تحول فى تاريخ التربية والتعليم سيعرف الناس قيمتها حقا فيما بعد

وقالت مريم ساويرس : سيذكر التاريخ يوما ان التعليم الالكتروني في مصر بدأ على يد رجل لا يقل مكانه عن رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك هو طارق شوقي

فيما قال محمد ايمن : جميعنا نعلم حجم الجهد الهائل اللي تم بذله من بداية تولي حضرتك حتى الآن ولعل الخطوات التي تم اتخاذها رغم كم التحديات كانت هي السبب الرئيسي في بداية تطوير التعليم والذي هو الآخر بدوره العامل الأول والأساسي لبناء دولة حديثة!

طارق شوقي التعليم شوقي تطوير Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش مايوه جريء.. داليا مصطفى تظهر بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

طلب العفو من الخطيب| فرج عامر: رمضان صبحي يتمنى العودة لـ الأهلي

أمير مرتضى يكشف مفاجأة صادمة للجمهور بشأن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي بحادث مروع

رضا عبدالعال يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

حسام حسن يخرج عن صمته ويرد على رضا شحاتة بتعليق ناري.. فيديو

حسام حسن: الخطيب لم يسجل 109 هدف في الدوري ..فيديو

مشروب شهير يصيبك بجلطة بعد ساعة من تناوله | تحذير خطير

ترشيحاتنا

بنات النجوم بإطلالات جريئة في صيف 2022

"شوقي" يعود للدفاع عن نظام التعليم الجديد بمنشورات فيس بوك..والمتابعون:التاريخ لن ينساك

إغلاق مكتب حماس في إسطنبول.. إسرائيل تعيد العلاقات مع تركيا بهذا الشرط

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة.. الليلة

بسبب ارتفاع الأسعار.. التشيك تحذر من خطر اندلاع ثورات في الاتحاد الأوروبي

تحذير للسائقين.. ترك المركبات دون غطاء يعرضك للغرامة 10 آلاف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بـ كاش مايوه.. 10 صور تكشف عن إطلالات داليا مصطفى

احذر .. رسالة نصب خطيرة تسحب جميع أموالك من البنك

ظهور سحابة أرجوانية غامضة في السماء يثير ذعر سكان تشيلي

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش وعودة الصور المحذوفة

فيديو

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

فوقي لنفسك .. سبب هجوم ميار الببلاوي على شيرين وسر ندمها وعلاقة حسام حبيب

من هي سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ