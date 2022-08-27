برلماني: ارتقاء الدولة بحياة أكثر من 60 مليون مواطن تحقيق فعلي للعدالة الاجتماعية

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن الكثير من القرارات التي اعتمدها الرئيس السيسي ومختلف وزارات وأجهزة الدولة، مثل زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وتوجيه الدعم التمويني الإضافي لنحو 36 مليون مستفيد، علاوة على رفع المعاشات والرواتب، تأكيد واضح من جانب الدولة المصرية على حرصها على تحقيق العدالة الاجتماعية.

ولفت الكمار، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى ترؤس رئيس الوزراء للجنة العدالة الاجتماعية بالحكومة، لمتابعة الإجراءات المستمرة المتخذة من جانب الدولة لتحقيق هذا الهدف، سواء عبر استهداف مئات القرى التابعة لحياة كريمة، وبالتحديد 1580 قرية في 20 محافظة على مدى ثلاث سنوات أو غيرها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الارتقاء بحياة أكثر من 60 مليون مواطن هو تحقيق فعلي للعدالة الاجتماعية بتوفير السكن المناسب للجميع، وتوفير المرافق الأساسية والخدمات.

واختتم النائب مدحت الكمار، بالتأكيد على أن الدولة المصرية وعبر السنوات الماضية تحارب التهميش والعشوائيات وترتقي بالخدمات والمرافق للجميع، علاوة على مراعاة كافة الفئات في عملية بيع السلع الأساسية المخفضة إيمانا بالحق في الحياة والمأكل والمشرب والمسكن الملائم للجميع في دولة آمنة وذات كرامة وسيادة.