فخري الفقي: 6.5 تريليون جنيه حجم الودائع في مصر

أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي لديه خبرة مصرفية مشهود لها.

وعن تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، قال فخري الفقي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشيلة تقيلة خاصة فيما يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي والسياسات التي سيتم اتباعها عند التوصل للاتفاق مع الصندوق ".

وأضاف فخري الفقي:" المؤسسات المالية في مصر نوعين منها مؤسسات مالية مصرفية يراقب عليها البنك المركزي وهذه المؤسسات المالية في مصر الممثلة في البنوك تقبل الودائع ".

حجم الودائع في مصر

وتابع فخري الفقي:" حجم الودائع في مصر وصل لأكثر من 6.5 تريليون جنيه وتقوم البنوك بعملية ضخ الودائع في شرايين الاقتصاد المصري ".