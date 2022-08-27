عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فخري الفقي: 6.5 تريليون جنيه حجم الودائع في مصر

فخري الفقي
فخري الفقي

أكد  فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي لديه خبرة مصرفية مشهود لها.

txt

العالم يعاني.. رسالة طمأنة من بنوك مصر حول الاقتصاد الوطني

txt

ودائع العملاء بالجنيه والدولار آمنة.. أخبار جيدة من البنك المركزي قريبا

وعن تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، قال فخري الفقي في  حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الشيلة تقيلة  خاصة فيما يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي والسياسات التي سيتم اتباعها عند التوصل للاتفاق مع الصندوق ".

وأضاف فخري الفقي:"  المؤسسات المالية في مصر نوعين منها مؤسسات مالية مصرفية يراقب عليها البنك المركزي وهذه المؤسسات المالية في مصر  الممثلة في البنوك تقبل الودائع ".

حجم الودائع في مصر 

وتابع فخري الفقي:" حجم الودائع في مصر وصل لأكثر من  6.5 تريليون جنيه وتقوم  البنوك بعملية ضخ الودائع  في شرايين الاقتصاد المصري ".

الفقي فخرى الفقى الاقتصاد البنوك اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خليفة سواريش.. فرج عامر يكشف اسم مدرب الأهلي الجديد

بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول وبورنموث (9)-(0) في الدوري الإنجليزي

تركت 3 أطفال.. وفاة زينة المرعبي برفقة جورج الراسي في الحادث المروع

أم لـ3 أطفال|من هى زينة المرعبي التي توفيت مع جورج الراسي بالحادث

يغني ويرقص.. مقطع فيديو لـ جورج الراسي قبل لحظات من وفاته

الأصفر يتوهج من جديد.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 27-8-2022

رضا عبدالعال يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

حادث بشع .. شاهد آخر صور لزينة المرعبي وجورج الراسي

ترشيحاتنا

أبو الغيط لـ الأطراف الليبية : أدعو الجميع إلى الحوار وليس إستخدام السلاح

بقوة الـ بودي جارد.. مطعم شهير في الزمالك يمنع دخول المحجبات| فيديو

اتهام إنستجرام بمشاركة وتسريب بيانات الموقع وخوف بين المستخدمين.. ما القصة؟

مكافأة 1000 جنيه للعاملين في جامعة الأزهر بمناسبة انتهاء العام الدراسي

رئيس بنك مصر: الدولار متوفر.. ولا أزمة سيولة

بعد أزمة البنطلون.....ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة البنطلون.....ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

اشرب القهوة مع الأكل .. وصفات صادمة لـ علاج الضغط المنخفض

علشان متعفنش منك .. حيلة لتخزين الجبنة لأسابيع

أجملهن شيرين رضا وعبير صبري.. شاهد الفنانات بتيشيرت الزمالك احتفالا بالدوري

فيديو

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

«غاب الفرح» السبب.. حسام حبيب يقلب الطاولة على شيرين عبدالوهاب ويتهمها بالسرقة|فيديوجراف

وزير الدفاع يزور مصابي العمليات الحربية في سيناء بالمجمع الطبي| فيديو وصور 

تهشمت السيارة كليا.. كواليس وفاة جورج الراسي إثر حادث سير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

اﻟﻤﺰﻳﺪ