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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشعب رفضهم.. أحمد موسى: الرئيس السيسي أكثر من يدرك خطورة الجماعة الإرهابية

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي  أحمد موسى، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لا يستطيعون التطاول على أنظمة الدول التي يعيشون فيها بالخارج.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى هدم استقرار مصر.  

الإخوان يسعون لهدم مصر 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: الشعب المصري رفض الإخوان، والرئيس السيسي من أكثر الشخصيات التي تعلم بمدى خطورة جماعة الإخوان الإرهابية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: عناصر جماعة  الإخوان الإرهابية يتحدثون عن مصر، ويهاجمونها، ولا ينظرون الى الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضرب العالم بأكمله.

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن أوروبا بها ارتفاعات كبيرة في الأسعار، خاصة أسعار الطاقة والغاز، ولكن هنا في بلدنا، مصر ستعبر الأزمة.

أحمد موسى السيسي الإخوان جماعة الإخوان اخبار التوك شو

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