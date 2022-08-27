عميد طب قصر العيني: الروبوت الجراحي مفيد في عمليات المسالك البولية والكلى والمثانة

تحدثت الدكتورة منال المصرى عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة مستشفيات قصر العيني، عن استخدام الروبوت الجراحي بوحدة علاج القصور الكلوي وجراحته.

وأوضحت المصري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الروبوت الجراحي لن يستخدم فى إجراء العمليات الجراحية وإنما مجرد وسيلة لتسهيل العمليات.

وتابعت عميد كلية الطب، أن الروبوت الجراحي يستطيع الوصول إلى زوايا داخل الجسم بزوايا معينة، لا يستطيع الوصول إليها بالطرق التقليدية.

وأشارت عميد كلية الطب، إلي أن هناك العديد من الجراحات تستلزم تقنية الروبوت الجراحي مثل جراحات المسالك البولية واستئصال أورام الكلى والمثانة.

الخشت

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن بدء قسم جراحة المسالك البولية بكلية طب قصر العيني؛ استخدام الروبوت الجراحي بوحدة علاج القصور الكلوي وجراحته، حيث يتم استخدام الروبوت في إجراء الجراحات المتقدمة بالمجان، بدعم من البنك المركزي المصري.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن إدخال نظم الجراحة الروبوتية ضمن المنظومة الصحية لمستشفيات جامعة القاهرة يتماشى مع الطفرة التي يشهدها القطاع الطبي في السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن تكلفة جهاز الروبوت الجراحي تقدر بنحو 45 مليون جنيه مصري، وهو يعد جهازًا فريدًا من نوعه ويعتبر الجهاز الثالث المتواجد في مصر، والأول في تقديم خدماته مجانًا في سبق جديد لمستشفيات جامعة القاهرة.