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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

احصل علي شقة سكنية وفقاً لدخلك | تفاصيل

وحدات سكن مصر
وحدات سكن مصر

ينتظر الآلاف من المواطنين طرح وزارة الإسكان وحدات الإسكان الاجتماعى للحصول على وحدة سكنية تتناسب مع امكانياتهم، حيث تراعى وزارة الإسكان طرح وحدات الإسكان الاجتماعى السكنية التي تتناسب مع كافة فئات المجتمع، كما تحرص وزارة الإسكان على طرح وحدات اسكان متوسط وفوق متوسط ومتميز.

الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية 

ويستعرض صدى البلد فى التقرير التالى أهم الاوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعى ضمن الاعلان الـ١٦ لـ الإسكان الاجتماعى والتي جاءت كالتالي:

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  • صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته، بشرط أن تكون سارية.
  • شهادة دخل لا تتجاوز عن 4500 جنيه للأعزب و6000 جنيه للأسرة، بشرط أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل فى تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافى المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة، إن وجدت.
  • إحضار أى مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية ( عمل إضافى - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي- معاش استثنائى أو خلافه- امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخل إضافي) تفيد بصافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة.

بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

  • يلزم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوى والشهري.
  • بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الحكومي: يلزم تقديم شهادة معتمدة تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوى أو الشهرى، وموضحًا بها رقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
  • بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية: شهادة من محاسب قانونى معتمد توضح صافى الدخل السنوى أو الشهرى علاوة على مهنة المتقدم.
  • صورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
  • شهادة التأمينات الاجتماعية، إن وجدت، موضحًا بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، يلزم إحضار طابعة بيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات  

شقق سكن مصر 

سكن مصر، تستعد وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الإسكان لـ طرح مرحلة جديدة من مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة مصر، بعدد من المدن الجديدة، بعد الانتهاء من الحصر الحالي للوحدات الجاهزة ضمن مشروع سكن مصر.

وأكد مصدر مطلع، بوزارة الإسكان، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه جارى حصر الوحدات المتبقية من الإعلان السابق بمشروعات سكن مصر ودار مصر وJANNA بعدد من المدن الجديدة، مشيراً إلى أنه من المتوقع زيادة اسعار الطرح الجديد بنسبة تتراوح ما بين 10% و 15% عن الأسعار فى الطرح الماضى الذى كان بداية العام الجارى.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية التى ستطرح ستكون جاهزة للتسليم الفورى مثل الاعلان السابق والذى يتم التعامل عليه الآن من قبل البنوك واستكمال إجراءات التعاقد مع الحاجزين تمهيداً لتسليمهم الوحدات.

وأوضح أن الوحدات المتوفرة سيتم طرحها وفقا لمبادرة البنك المركزى الأخيرة بفائدة تتراوح من 3% إلى 8%، حسب سعر الوحدة، وسيتم التقسيط على مدد تصل إلى 30 عام حسب سن المتقدم، لافتاً إلى انه من المقرر أن يتم الإعلان عن طرح تلك الوحدات بالربع الأخير من 2022.

مشروع سكن مصر

  1. تقدر مساحات شقق مشروع سكن مصر ما بين 105 حتى 118 مترًا مربعًا كاملة التشطيب.
  2. يتراوح سعر شقق مشروع سكن مصر للمساحات 105 حتى 118 مترًا مربعًا كاملة التشطيب، ما بين 400 ألف جنيه حتى 900 ألف جنيه.
  3. يتم تحديد سعر شقق مشروع سكن مصر حسب نسب التميز.
  4. يتم تحديد سعر شقق مشروع سكن مصر حسب المدينة المطروح بها المشروع.
  5. تتوافر شقق سكن مصر في أكثر من 10 مدن جديدة، أبرزها: القاهرة الجديدة، والشروق، وبدر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأسيوط الجديدة، وناصر، والمنيا، الجديدة، ومدن: ملوى الجديدة والفشن الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج "سكن لكل المصريين" في إعلانات الحجز المقبلة، كما وافق على زيادة الحد الأقصى  للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التى سيتم طرحها للبيع مستقبلاً سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقارى.

أسعار الوحدات السكنية المطروحة لمنخفضى الدخل

وبالنسبة لأسعار الوحدات السكنية التى سيتم طرحها فى الإعلانات المقبلة من قبل وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى، وافق مجلس الوزارء على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التى سيتم طرحها للبيع مستقبلاً سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقارى، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضى الدخل.

أسعار الوحدات السكنية المطروحة لمتوسطى الدخل

وسيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل، على ألا يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب، وذلك بما يتواكب وتغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وطرحها، وذلك سعيا لتنشيط قطاع التمويل العقاري وتحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي.

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