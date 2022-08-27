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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمنى ألا يتم رفع سعر الفائدة بمصر حالياً

محافظ البنك المركزي الأسبق يطالب بتأجيل سداد أقساط قروض القطاع الخاص |فيديو

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي الأسبق

أكد  محمود أبو العيون  محافظ البنك المركزي الأسبق، أن  التضخم الحالي في مصر مؤقت وعلينا أن نتعامل معه بهدوء وباحترافية.

 

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محافظ البنك المركزي الأسبق: مصر لم تتخلف عن سداد دين عبر تاريخها

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محافظ البنك المركزي الأسبق: رفع الفائدة أحد وسائل مواجهة التضخم

 

وقال  محمود أبو العيون في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد :"التضخم الحالي سوف يتسبب في أضرار ومن أجل مواجهته علينا أن ننكمش قليلا  بتقليل حجم الإنفاق العام قليلا".

أقساط القروض 

وأضاف محمود ابو العيون :" من ضمن الأضرار التي قد تحدث هو تأثر أصحاب الدخول المحدودة بارتفاع الأسعار ويقابل ذلك حزم اجتماعية لدعم هذه الفئات وهذا ما تنفذه الدولة ".

وتابع محمود أبو العيون: "أتمنى أن يقوم القائم بأعمال محافظ البنك المركزي بإصدار قرار بتأجيل سداد أقساط القروض على المدينين لفترة لمساعدة القطاع الخاص ".

 

وأكمل محمود ابو العيون:"أتمنى ألا يتم رفع سعر الفائدة في مصر في الوقت الحالي".

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