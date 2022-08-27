محافظ البنك المركزي الأسبق يطالب بتأجيل سداد أقساط قروض القطاع الخاص |فيديو

تمنى ألا يتم رفع سعر الفائدة بمصر حالياً

أكد محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق، أن التضخم الحالي في مصر مؤقت وعلينا أن نتعامل معه بهدوء وباحترافية.

وقال محمود أبو العيون في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد :"التضخم الحالي سوف يتسبب في أضرار ومن أجل مواجهته علينا أن ننكمش قليلا بتقليل حجم الإنفاق العام قليلا".

أقساط القروض

وأضاف محمود ابو العيون :" من ضمن الأضرار التي قد تحدث هو تأثر أصحاب الدخول المحدودة بارتفاع الأسعار ويقابل ذلك حزم اجتماعية لدعم هذه الفئات وهذا ما تنفذه الدولة ".

وتابع محمود أبو العيون: "أتمنى أن يقوم القائم بأعمال محافظ البنك المركزي بإصدار قرار بتأجيل سداد أقساط القروض على المدينين لفترة لمساعدة القطاع الخاص ".

وأكمل محمود ابو العيون:"أتمنى ألا يتم رفع سعر الفائدة في مصر في الوقت الحالي".