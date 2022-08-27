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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. قافلة طبية تعالج 644 مواطناً في يومها الأول بكفر الشيخ

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ ، اليوم، السبت، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية المقصبة ببرج البرلس، والتي تبعد 61 كيلو متر عن مستشفى برج البرلس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

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يأتي هذا بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، وبتوجيهات وإشراف الدكتور إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.


وأكدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، خلال بيان لها، أن إجمالي تردد المواطنين على القافلة خلال اليوم الأول للقافلة 644 مواطناً.

 

وتأتي هذه القافلة بحضور وإشراف فريق القوافل الطبية بكفرالشيخ بمديرية الشئون الصحية، والدكتور حسام سلامة، مدير الإدارة الصحية ببلطيم.

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