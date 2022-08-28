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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ختام منافسات نصف نهائي بطولة CIB زد المفتوحة للإسكواش 2022

الاسكواش
الاسكواش

انتهت منذ قليل منافسات نصف نهائى بطولة CIB زد المفتوحة للإسكواش2022  التى تقام فى مجمع ملاعب زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد. حيث شهد اليوم الرابع مواجهات قوية ونتائج مبهرة فى المبارايات الأربعة، والتي بدأت من الساعة 6:30 مساءً وحتى الساعة 10:30 مساءً، وتأهل من خلالها 3 لاعبين مصريين إلى نهائيات البطولة التى ستقام اليوم، الاحد 28 أغسطس، الساعة 6:45 مساءً.
انطلقت منافسات النصف نهائى من البطولة (سيدات) بمباراة جمعت بين اللاعبة المصرية نور الطيب واللاعبة البلجيكية نيل جيليس استمرت  30 دقيقة ،حيث انتهت بفوز اللعبة الممصرية نور الطيب المصنفة 11 عالميًا على اللاعبة نيل جيليس المصنفة 12 عالميًا، بنتيجة(3-0) بواقع نقاط (11-1) (11-6) (11-4) لتكون نور الطيب أول المتأهلين للمباراة النهائية .

بينما كانت المنافسة فى نفس الدور من البطولة (رجال) بين اللاعب المصري عمر مسعد المصنف 22 عالمياً و اللاعب الفرنسي فيكتور كروين المصنف 18 عالميًا في مباراة استمرت 47 دقيقة،  حيث حجز اللاعب فيكتور كروين ، بطاقة التأهل لنهائي البطولة، بعد تحقيق انتصار على عمر مسعد بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-2) (7-11)(11-3)(11-6).

واستكمالًا لمنافسات النصف نهائى(سيدات)، التقيا البطلتين المصريتين سلمى هاني المصنفة 9 عالميًا مع فريدة محمد المصنفة 15 عالمياً ، وانتهت المباراة بتأهل سلمي هاني نتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-3)(11-8)(11-6).

وأخيرًا التقى اللاعب الألماني رافايل كاندرا المصنف 19 عالميًا مع اللاعب المصري يوسف سليمان المصنف 17 عالميًا ضمن منافسات النصف نهائي (رجال)، وانتهت المباراة بتأهل يوسف سليمان، بنتيجة(3-0) بواقع نقاط (11-3) (12-10 ) (11-2).

ومن الجدير بالذكر ان بطولة CIB زد المفتوحة للإسكواش 2022، انطلقت يوم 24 أغسطس 2022، بمشاركة 48 لاعبًا ولاعبة من المصنفين عالميًا من مختلف الجنسيات ، بمجموع جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار مقسمة إلى 55 ألف دولار للرجال و55 ألف دولار للسيدات.

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