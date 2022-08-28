بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ظهرت بها آيتن عامر في الصيف

تصدرت آيتن عامر تريند جوجل الساعات الماضية، وذلك بعد ان قامت بالترويج لمسلسها الجديد بعنوان "مغلق للصيانة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

أجرأ إطلالات آيتن عامر في صيف 2022

وشاركت آيتن عامر صورة جديدة ظهر فيها البوستر الرسمي للمسلسل ، مما نال اعجاب متابعيها، وقد ظهرت ايتن عامر في فصل الصيف بالعديد من الإطلالات الجريئة، والجذابة، وقامت بالإهتمام بمشاركتها مع متابعيها .

وتتميز الفنانة آيتن عامر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس، وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ايتن عامر



وقد أنتشر خبر انفصال الفنانة آيتن عامر عن والد أبنائها مدير التصوير محمد عز العرب، وهو ما مثل صدمة لمتابعيها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع عدم تعليقها على الحدث حتى الآن.

ايتن عامر

وفضلت الفنانة آيتن عامر تتجاهل أخبار انفصالها المؤكدة من قبل المقربين منها، وفي منشور غامض نشرت عبر ستوريانستجرام صورة وكتبت:" ربنا ينتقم منكوا"، دون إشارة لأى أشخاص.

ايتن عامر

تهتم أيتن عامر حاليا بنجاح ألبومها الغنائي وخاصة أغنيتها الجديدة "توتا فروتا" وتنشر فيديوهات تيك توك حرص جمهورها على القيام بحركات ومشاهد تمثيلية على كلماتها.

ايتن عامر

وحققت أغنية "توتا فروتا" حوالي مليون ونصف المليون مشاهدة خلال 10 أيام من طرحها على موقع يوتيوب، وذلك بعد حوالي شهرين من طرح أغنية "خطافة الرجالة".



ايتن عامر

وتلقت أيتن عامر دعما خاصة من شقيقتها الفنانة وفاء عامر بعد انتشار خبر طلاق الأولى، ونشرت فيديو لها عبر تطبيق انستجرام، وهي تجري تيك توك على أغنية "توتا فروتا" معبرة عن حبها لها على وقوفها بجانبها ودعمها في العديد من المواقف .