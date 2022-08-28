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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الاستحمام القاتل.. مصرع طالب غرقًا بترعة الجرجاوية في سوهاج

صدى البلد

لقي طالب في منتصف العقد الثاني من العمر، غرقًا أثناء استحمامه في ترعة الجرجاوية؛ ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ولفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة، بدائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو (عبد الرحيم. ع- 16 عامًا- طالب- ويقيم بدائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء غرق.

مصرع طفل أسفل سقف غرفته في سوهاج

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تفاصيل الواقعة

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدته المدعوة (هالة. ا. ا- 36 سنة- ربة منزل- وتقيم 
بذات الناحية)، قررت بأنه أثناء استحمام نجلها المذكور بترعة الجرجاوية دائرة المركز؛ ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج طالب الاستحمام ترعة طما

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