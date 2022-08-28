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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب ناشئي اليد يغادر إلى رواندا استعدادًا لبطولة أفريقيا

منتخب اليد
منتخب اليد

تغادر مطار القاهرة  بعد قليل بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 فى طريقها الى العاصمة الرواندية كيجالى و ذلك لخوض منافسات بطولة افريقيا فى نسختها ال18 للناشئين لكرة اليد و التى تستضيفها رواندا فى الفترة من 30 اغسطس الى 7 سبتمبر 2022.

يترأس البعثة كابتن عاصم السعدنى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد المتواجد حاليا فى رواندا و كابتن ايمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية و المهندس محمد امام محلل الاداء الفنى.

و يضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 
كابتن مجدى ابو المجد مدير فنى و كابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و كابتن محى صلاح مدرب حراس مرمى و كابتن محمد عبد المنعم مدير ادارى و الدكتور عمرو عصام اخصائى علاج طبيعى.

و تضم قائمة لاعبى منتخبنا الوطنى المصرى كل من : يوسف وليد - يوسف ناجي - محمد اشرف - فيراس مروان - محمد وائل - أحمد تغيان - يوسف أحمد عبد الغني - معاذ عزب - محمد صلاح - محمد عبد الغني - عمر عدلان - احمد حسام - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - محمد عماد - محمد مؤمن - بلال ابراهيم .

مطار القاهرة بطولة افريقيا ناشئين لكرة اليد كرة اليد عاصم السعدني

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منتخب ناشئي اليد يغادر إلى رواندا استعدادًا لبطولة أفريقيا

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