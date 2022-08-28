منتخب ناشئي اليد يغادر إلى رواندا استعدادًا لبطولة أفريقيا

تغادر مطار القاهرة بعد قليل بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 فى طريقها الى العاصمة الرواندية كيجالى و ذلك لخوض منافسات بطولة افريقيا فى نسختها ال18 للناشئين لكرة اليد و التى تستضيفها رواندا فى الفترة من 30 اغسطس الى 7 سبتمبر 2022.

يترأس البعثة كابتن عاصم السعدنى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد المتواجد حاليا فى رواندا و كابتن ايمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية و المهندس محمد امام محلل الاداء الفنى.

و يضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004

كابتن مجدى ابو المجد مدير فنى و كابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و كابتن محى صلاح مدرب حراس مرمى و كابتن محمد عبد المنعم مدير ادارى و الدكتور عمرو عصام اخصائى علاج طبيعى.

و تضم قائمة لاعبى منتخبنا الوطنى المصرى كل من : يوسف وليد - يوسف ناجي - محمد اشرف - فيراس مروان - محمد وائل - أحمد تغيان - يوسف أحمد عبد الغني - معاذ عزب - محمد صلاح - محمد عبد الغني - عمر عدلان - احمد حسام - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - محمد عماد - محمد مؤمن - بلال ابراهيم .