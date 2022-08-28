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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رغم رحيلها .. هند رستم تتصدر الترند| تفاصيل وصور

هند رستم
هند رستم

رغم وفاتها ورحيلها عن الدنيا، تتصدر الفنانة هند رستم "الترند" مؤشرات البحث على محرك جوجل، خلال الساعات الماضية القليلة بسبب معلومات جديدة تم تداولها حول والدها الذي كان يعمل حكمدارًا في بوليس السكة الحديد.

بسبب معلومات جديدة لأول مرة عن والدها.. هند رستم تريند جوجل بعد وفاتها

 

من هو حسن محمد باشا رستم 

ويدعي والد الفنانة هند رستم هو حسن محمد باشا رستم، وكان يعمل في ضابط في الشرطة، وهي من عائلة ارستقراطية مصرية.

وكان والدها يعمل في مكافحة المخدرات، وهو أبرز من عملوا في هذا الملف الشرطي، وأول من استعان بالكلاب البوليسية، لتتبع أوكار المخدرات، والاستعانة بحاسة الشم لديهم.

من هي الفنانة هند رستم 

هند رستم هي فنانة وممثلة مصرية ولدت في تاريخ الثاني عشر من شهر نوفمبر لعام 1931م وتوفيت في تاريخ الحادي عشر من شهر أغسطس لعام 2011م، قدمت الفنانة هند رستم العديد من الأعمال الفنية المشهورة وهي من أشهر الممثلات في العصر القديم أو العصر الذهبي للسينما المصرية، تم اطلاق العديد من الالقاب عليها ومن أشهر هذه الألقاب هو ملكة الاغراء وهذا اللقب أطلقه عليها النقاد وايضا اطلق عليها لقب مارلين مونرو الشرق، ولدت الفنانة هند رستم في حي محرم بيك في الإسكندرية في الشمال من جمهورية مصر العربية وهي من عائلة ارستقراطية من اب أصل شركسي وأم مصرية، وظهرت الفنانة هند رستم للمرة الأولى في السينما المصرية في عام 1947م وظهرت في اغنية في عام 1949م، ومن المعروف انها تزوجت مرتين في المرة الاولى تزوجت من المخرج حسن رضا وانفصلت عنه وفي المرة الثانية من الدكتور محمد فياض.

وكان يوم 8 أغسطس الماضي ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة “هند رستم” التي تركت بصمة لا تنسى في عالم الفن.

هند رستم تتصدر تريند جوجل بعد وفاتها بـ11 عامًا والسبب والدها

وأظهرت هند رستم مواهبها الفنية في وقت مبكر، وبدأت بالرقص والغناء والتمثيل في الحفلات المدرسية، ثم تطور الأمر إلى محاولة حضور معظم العروض السينمائية ومراقب آداء النجوم حتى يتحقق حلمها.

وعلى الرغم من وصفها بـ ممثلة الإغراء الأولى فى مصر، إلا أن الفنانة هند رستم كان لها العديد من المواقف التي أعلت فيها دور الأم والزوجة عن دور الفنانة التى ظلت تلعبه لسنوات طويلة حققت فيها نجاحاً كبيراً.

هند رستم تتصدر التريند لسبب غريب رغم رحيلها عن الحياة | صوت الأمة

وكانت أول المواقف التي أعلت فيها هند رستم الأمومة فيها عن الفن، حين رفضت ارتداء المايوه من أجل ابنتها، فقد كشفت الفنانة الراحلة هند رستم فى حوار إذاعي مع الإعلامي القدير مفيد فوزى أنها تعاقدت على أحد الأعمال الفنية، وكان هناك مشهدا من المفترض أن ترتدى المايوه إلا أن ابنتها طلبت منها ألا تفعل ذلك، لذا فقد رضخت إلى طلبها ولم ترتده على الشاشة بعد ذلك.

وكان أول خطوات تحقيق حلم هند رستم هو الظهور ك كومبارس صامت في 8 أفلام بدأت من مشهد ركوب الخيل في فيلم غزل البنات، حتى تحدثت لأول مرة في فيلم "الستات ميعرفوش يكدبوا".

هند رستم مكافحة المخدرات الكلاب البوليسية ضابط في الشرطة محرك جوجل

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