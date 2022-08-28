سنة أولى سواقة.. أشهر سيارة في مصر بسعر 10 آلاف جنيه

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على مجموعة متنوعة من الطرازات، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو من فئة الهاتشباك، التي تنال اعجاب الكثير، نسبة لصغر حجمها، واأعادها الهيكلية المتقاربة نسبيًا، بالاضافة إلى تغلبها على مشكلات الزحام والاصطفاف.

ويبحث الكثير ن عن سيارة اقتصادية بسعر مناسب لتلبية الاحتياجات اليومية من ناحية التنقل، ومن بين الإصدارات المتنوعة داخل سوق السيارات المستعملة، النسخة فيات 127 التي تعد واحدة من أبرز السيارات التي انطلقت بالشارع المصري على مدار السنوات السابقة.

فيات 127

انتجت السيارة فيات 127 عالميًا في عام 1971 وظلت تتواجد بالسوق المصري حتى موديلات 1987، وقدمت بمفهوم رباعي الأبواب، إلى جانب بعض الإصدرات ثنائية الأبواب، وجميعها ينتمي إلى فئة الهاتشباك.

فيات 127

وتعتمد السيارة فيات 127 على قياسات هيكلية بلغت 3.595 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1.525 مم، و 1.360 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.225 مم، بالاضافة إلى عجلات 13 بوصة، مع مصابيح أمامية مربعة الشكل مدعومة بإشارات جانبية.

فيات 127

وحصلت السيارة فيات 127 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1000 و 1100 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 5 سرعات، يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما جاءت السيارة من الداخل بزجاج يدوي، ونظام صوتي، ومساحة تخزين خلفية.

فيات 127

أسعار السيارة فيات 127 في سوق المستعمل المصري

وتبدأ أسعار السيارة فيات 127 من 10 آلاف جنيه وحتى 18 ألف جنيه، وفقًا للحالة العامة للسيارة والتجهيزات الخاصة بها، إلى جانب تاريخ الإصدار.