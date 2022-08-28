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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالألماس.. زوجة عماد متعب تثير الجدل بهذه الاطلاله

زوجة عماد متعب
زوجة عماد متعب

حرصت  يارا نعوم ملكة جمال مصر، وزوجة عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الانستجرام، بصورا جديدة لها.

لافتت زوجة عماد متعب الأنظار في الصورة بإطلالة أنيقة و مميزة، حيث أستعرضت فيها مجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها و جاذبيتها.

حيث أرتدت زوجة عماد متعب أقراط مع خاتم مع سلسلة أنيقة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة عماد متعب على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية التي كشفت عن جمالها.

زوجة عماد متعب يارا نعوم صور يارا نعوم اطلالات زوجة عماد متعب

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