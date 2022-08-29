ملحقش يفرح بابنه.. وفاة عم إبراهيم في صباحية نجله تبكي المنوفية|ماذا حدث؟

حزن كبير وحداد أعلنه الأهالي بمركز تلا في محافظة المنوفية عقب وفاة ابراهيم ابو سالم مسن في ال 60 من عمره عقب تأثره بإصابة نجله الأكبر في مشاجرة في ثاني أيام زواج نجله الأصغر.

ابراهيم ابو سالم

جلطة في القلب غيبت الرجل الستيني عن الحياة وتحول الفرح الي ماتم وبعد أن كانت الاضواء والزغاريد تحاصر المنزل أصبح الصراخ والعويل هو المصاحب لاهل المنزل.

ابراهيم ابو سالم

المشهد الاخير في حياة الراحل ابراهيم ابو سالم:

جموع غفيرة واحتشاد كبير وانتظار بالساعات .. هكذا كان المشهد الاخير لتوديع ابراهيم ابو سالم ابن مدينة تلا في محافظة المنوفية عقب تشييع جثمانه من مسجد فؤاد بالمدينة حيث ادي العشرات صلاة الجنازة عليه وتم تشييعه الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة في القرية.

جنازة ابراهيم ابو سالم

الجمعة الماضية فرح الابن الأصغر لابراهيم ابو سالم:

يوم الجمعة الماضية كانت الافراح تدق في المنزل ووقف ابراهيم ابو سالم يستقبل المهنئين حيث كان الجميع حاضرا فرح نجله الأصغر وكان الاب واقفا بين الجميع فارحا بنجله الأصغر مع عروسه وحرص علي التقاط الصورة التذكارية والرقص مع العروسين علي انغام الموسيقي.

مشاركة المئات في الجنازة

بداية واقعة التعدي على ابراهيم ابو سالم وأسرته:

وبعد يوم من زفاف نجله حضر أشقاء زوجته فبدلا من أن يشاركوا فرحته بزفاف نجله الأصغر وتقديم التهاني جاءوا ليطلبوا منه أن يترك المحل الذي يستاجره رغم أن العقد لم ينتهي فنشبت مشادة كلامية بينهم تحولت إلي مشاجرة حاولوا التعدي علي الاب ونجله الأكبر فقاموا بضربه باله حادة مما ادي الي اصابه الابن الأكبر بجروح نزف دما كثيرا واصطحبه الأهالي الي المستشفي من أجل علاجه.

حزن بين الجميع

دخل الابن في جراحة استمرت 3 ساعات بينما اصيب الاب بحالة انهيار وحزن علي ما حدث وإصابة نجله الأكبر فدخل الي المنزل محاولين تهدئته إلا أنه اصيب بحالة أعياء شديدة فقد علي أثرها الوعي.

مستشفي تلا تعلن وفاة الأب ابراهيم ابو سالم:

نقل الأهالي والجيران الاب المشهود له بالسمعة الطيبة بين الجميع الي المستشفي بالمنوفية ولكن فشلت محاولات إنقاذه ليعلنوا وفاته بجلطة في القلب.

الفرح يتحول الي جنازة

مات الاب وانقلبت الفرحة الي حزن كبير وابن مصاب ويتم التحقيق معه في المشاجرة حيث أنه أحد أطرافها.

تشييع جثمان الاب ابراهيم ابو سالم في جنازة مهيبة:

انتظر الأهالي ساعات أمام المستشفي من أجل استلام جثمان الاب عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسلموا الجثمان الذي خرج في جنازة مهيبة بمسجد فؤاد بمدينة تلا وسط عشرات المشيعين الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة في مدينة تلا.

جنازة ابراهيم ابو سالم

ساد الحزن واعلن الحداد علي وفاة الرجل الذين اجتمع الجميع علي حبه ووصفوه بأنه كان طيب القلب خدوم معروف بين الجميع يساعد الصغير والكبير ويقدم يد العون للجميع دون ملل.

جنازة ابراهيم ابو سالم

ما قاله الأهالي عن الاب ابراهيم ابو سالم:

وأكد أهالي مدينة تلا أن الحاج ابراهيم ابو سالم معروف عنه السمعة الطيبة حيث كان محبا للجميع ويحبه الجميع من أبناء المدينة وحرض العشرات من المدينة علي حضور فرح نجله الأصغر.

تشييع جثمان الاب

كما أضافوا أن نجله الأكبر محسن المعروف ب كاستيلو مشهور بالسمعة الطيبة والأخلاق ويتصف بالرجولة والجدعنة بين أبناء المدينة.