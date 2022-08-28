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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جثمان أب توفي عقب زفاف ابنه بسبب مشاجرة في المنوفية

تشييع جثمان اب توفي
تشييع جثمان اب توفي بعد زفاف نجله بيوم

شيع العشرات من أهالي مدينة تلا في محافظة المنوفية، جثمان إبراهيم أبو اسماعيل عقب وفاته بجلطة في القلب بعد زفاف نجله بيوم وإصابة نجله في مشاجرة مع أقارب زوجته.

أدى العشرات صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد الشيخ فوائد بمدينة تلا في المنوفية وسط حالة من الحزن، حيث كان يتسم المتوفي بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع.

وفاة أب بعد إصابة ابنه بمشاجرة مع أشقاء والدته في المنوفية

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ونشبت مشاجرة بين المجني عليه وأبناءه وبين أشقاء زوجته، بسبب الخلاف علي محل يستاجره ابن المجني عليه قاموا علي أثرها بالتعدي علي الابن والأب، ما أدى إلى إصابة الابن بجروح طعنية.

وانهار الأب عقب مشاهدة الدماء علي وجه نجله وحاول الأهالي تهدئته واصطحاب نجله إلى المستشفي للعلاج بينما ذهب هو إلى منزله وفوجئ الأهالي بإصابته بحالة أعياء شديدة وسقط منهم.

حاولوا إنقاذه بكافة الطرق ولكن الأهالي أعلنوا وفاته عقب إصابته بجلطة، وسادت حالة من الحزن بين الجميع.

وتم احتجاز نجله داخل مستشفي تلا لعلاجه بينما لم يتم إبلاغه بوفاة والده متأثرا بالحزن علي إصابته.

واصطحبت قوات الشرطة أطراف المشاجرة إلى قسم الشرطة للتحقيق في الواقعة.

محافظة المنوفية صلاة الجنازة مشاجرة المنوفية جلطة قوات الشرطة

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