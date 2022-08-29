مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 29-8-2022

يقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 29 أغسطس 2022، 2 صفر 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 29 أغسطس ، 2 صفر 1444 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجْر: 4:00 ص

الشروق: 5:30 ص

الظُّهْر: 11:56 ص

العَصر: 3:31 م

المَغرب: 6:21 م

العِشاء: 8:42 م

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مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجْر: 4:00 ص

الشروق: 5:30 ص

الظُّهْر: 11:56 ص

العَصر: 3:31 م

المَغرب: 6:21 م

العِشاء: 8:42 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجْر: 4:02 ص

الشروق: 5:34 ص

الظُّهْر: 12:01 م

العَصر: 3:37 م

المَغرب: 6:28 م

العِشاء: 7:49 م

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

الفجْر: 3:59 ص

الشروق: 5:30 ص

الظُّهْر: 11:57 ص

العَصر: 3:33 م

المَغرب: 6:24 م

العِشاء: 7:45 م

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 3:49 ص

الشروق: 5:19 ص

الظُّهْر: 11:45 ص

العَصر: 3:18 م

المَغرب: 6:19 م

العِشاء: 7:29 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 4:05 ص

الشروق: 5:33 ص

الظُّهْر : 11:56 ص

العَصر: 3:28 م

المَغرب: 6:19 م

العِشاء : 7:37 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في سوهاج

الفجْر : 4:04 ص

الشروق: 5:32 ص

الظُّهْر : 11:54 ص

العَصر: 3:25 م

المَغرب: 6:16 م

العِشاء : 7:34 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

الفجْر : 4:26 ص

الشروق: 5:51 ص

الظُّهْر : 12:12 م

العَصر: 3:41 م

المَغرب: 6:33 م

العِشاء : 7:49 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 4:04 ص

الشروق: 5:29 ص

الظُّهْر : 11:50 ص

العَصر: 3:17 م

المَغرب: 6:10 م

العِشاء : 7:25 م