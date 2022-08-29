عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 29-8-2022

الصلاة
الصلاة

يقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 29 أغسطس 2022، 2 صفر 1444 هجرية،  بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 29 أغسطس ، 2 صفر 1444 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجْر: 4:00 ص
الشروق: 5:30 ص
الظُّهْر: 11:56 ص
العَصر: 3:31 م
المَغرب: 6:21 م
العِشاء: 8:42 م

اقرأ أيضا: 

هل يجوز قطع الصلاة للرد على مكالمة هاتفية مهمة ؟

دعاء قضاء الدين بعد الصلاة.. النبي أوصي بـ15 كلمة فهل تعرفها؟


مواقيت الصلاة في الجيزة   

الفجْر: 4:00 ص
الشروق: 5:30 ص
الظُّهْر: 11:56 ص
العَصر: 3:31 م
المَغرب: 6:21 م
العِشاء: 8:42 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

الفجْر: 4:02 ص
الشروق: 5:34 ص
الظُّهْر: 12:01 م
العَصر: 3:37 م
المَغرب: 6:28 م
العِشاء: 7:49 م

 

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ 

الفجْر: 3:59 ص
الشروق: 5:30 ص
الظُّهْر: 11:57 ص
العَصر: 3:33 م
المَغرب: 6:24 م
العِشاء: 7:45 م

 

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 3:49 ص
الشروق: 5:19 ص
الظُّهْر: 11:45 ص
العَصر: 3:18 م
المَغرب: 6:19 م
العِشاء: 7:29 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 4:05 ص
الشروق: 5:33 ص
الظُّهْر : 11:56 ص
العَصر: 3:28 م
المَغرب: 6:19 م
العِشاء : 7:37 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في سوهاج 

الفجْر : 4:04 ص
الشروق: 5:32 ص
الظُّهْر : 11:54 ص
العَصر: 3:25 م
المَغرب: 6:16 م
العِشاء : 7:34 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

الفجْر : 4:26 ص
الشروق: 5:51 ص
الظُّهْر : 12:12 م
العَصر: 3:41 م
المَغرب: 6:33 م
العِشاء : 7:49 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 4:04 ص
الشروق: 5:29 ص
الظُّهْر : 11:50 ص
العَصر: 3:17 م
المَغرب: 6:10 م
العِشاء : 7:25 م

الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم الاثنين مواقيت الصلاة القاهرة الجيزة الهيئة المصرية العامة للمساحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتظروا المفاجأة 15 سبتمبر.. ماذا يحدث في أسعار الدولار الأيام المقبلة ؟

فرمان من الخطيب.. مدرب عالمي يقترب من تدريب الأهلي .. تفاصيل

قرار نهائي.. الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. تفاصيل

ميدو يكشف عن القرار التاريخي للنادي الأهلي

هل يفعلها الزمالك.. رد فعل مثير من رمضان صبحي بشأن أنباء عودته للأهلي

الكيلو بـ9 جنيهات قريباً.. هبوط عنيف في أسعار الأرز والطن يتراجع 3300 جنيه

أزمة بين الأهلي وسواريش بسبب الشرط الجزائي.. تفاصيل

زيارة خارجية غامضة لمسئول كبير بالأهلي تكشف هوية المدرب الجديد.. خاص

موضوعات متعلقة

دعاء قضاء الدين بعد الصلاة.. النبي أوصي بـ15 كلمة فهل تعرفها؟

هل يجوز قطع الصلاة للرد على مكالمة هاتفية مهمة ؟

النشرة الدينية| علي جمعة ينصح بـ 3 أمور مهمة لعدم تكرار الذنوب والعودة لها.. دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم الصلاة على الرسول بعد الأذان وهل هي بدعة؟

احترس.. الإفتاء: فعل هذا الأمر في الصلاة يبطلها

النشرة الدينية.. هل الصلاة على الرسول بعد الأذان بدعة؟.. وحكم فطام الرضيع في الأشهر الحُرُم

هل الصلاة على الرسول بعد الأذان بدعة؟ دار الإفتاء ترد

خطيب الحرم المكي: من مُهمات إبليس إفساد الصلات الأُسْرية ونقض العلاقات الزوجية

يوم الجمعة.. صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحاجات وتسهيل الأرزاق

ترشيحاتنا

للمرة الأولى بمصر.. إطلاق مشروع الشهادات المهنية في التدريس لتطوير 2000 معلم

شكرا يا جدعان.. رسالة لمصر على جدران المنازل في إدلب السورية.. فيديو

استخدمها حالا.. أفضل طريقة لقفل تطبيقات أندرويد 

حكم الاستحمام بالماء والملح لعلاج الحسد والسحر

لجذب السائحين.. خبير آثري: حدث مهم في الأقصر 4 نوفمبر المقبل.. فيديو

للطلاب المغتربين.. الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية بحلوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست أوي.. شاهد علا رامي بعد خسارتها الوزن ونحت جسمها

في يوم واحد.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بـ هوت شورت وفستان مثير بعد ظهورها بالمايوه

لينا شاماميان في وصلة طرب بالمحكى ومدحت ممدوح يبهر الحضور بالعزف

أيتن عامر: في محكمة الله نلتقي.. وطليقها يرد: مش هتغير

فيديو

هل طلب رمضان صبحي العودة إلى الأهلي وما رد القلعة الحمراء؟.. فيديوجراف

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ