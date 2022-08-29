مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 29-8-2022

يقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 29 أغسطس 2022، 2 صفر 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 29 أغسطس ، 2 صفر 1444 هجرية:
مواقيت الصلاة في القاهرة
الفجْر: 4:00 ص
الشروق: 5:30 ص
الظُّهْر: 11:56 ص
العَصر: 3:31 م
المَغرب: 6:21 م
العِشاء: 8:42 م
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مواقيت الصلاة في الجيزة
الفجْر: 4:00 ص
الشروق: 5:30 ص
الظُّهْر: 11:56 ص
العَصر: 3:31 م
المَغرب: 6:21 م
العِشاء: 8:42 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
الفجْر: 4:02 ص
الشروق: 5:34 ص
الظُّهْر: 12:01 م
العَصر: 3:37 م
المَغرب: 6:28 م
العِشاء: 7:49 م
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ
الفجْر: 3:59 ص
الشروق: 5:30 ص
الظُّهْر: 11:57 ص
العَصر: 3:33 م
المَغرب: 6:24 م
العِشاء: 7:45 م
مواقيت الصلاة في جنوب سيناء
الفجْر: 3:49 ص
الشروق: 5:19 ص
الظُّهْر: 11:45 ص
العَصر: 3:18 م
المَغرب: 6:19 م
العِشاء: 7:29 م
مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 4:05 ص
الشروق: 5:33 ص
الظُّهْر : 11:56 ص
العَصر: 3:28 م
المَغرب: 6:19 م
العِشاء : 7:37 م
مواقيت الصلاة في سوهاج
الفجْر : 4:04 ص
الشروق: 5:32 ص
الظُّهْر : 11:54 ص
العَصر: 3:25 م
المَغرب: 6:16 م
العِشاء : 7:34 م
مواقيت الصلاة في الوادي الجديد
الفجْر : 4:26 ص
الشروق: 5:51 ص
الظُّهْر : 12:12 م
العَصر: 3:41 م
المَغرب: 6:33 م
العِشاء : 7:49 م
مواقيت الصلاة في أسوان
الفجْر : 4:04 ص
الشروق: 5:29 ص
الظُّهْر : 11:50 ص
العَصر: 3:17 م
المَغرب: 6:10 م
العِشاء : 7:25 م