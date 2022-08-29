دعوى التعويض وشروطها.. النقض توضح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني دعوي التعويض وشروطها .



جاء في حيثيات الحكم إذ كانت الدعوى الماثلة هي دعوى تعويض عن طلب الرد أقامها (القاضي) المطعون ضده على الطاعن بوصفه طالب الرد.

ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها يكون جائزًا ولا يسري بشأنه القيد الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (١٥٧ من قانون المرافعات) آنفة البيان الخاص بالطعن المرفوع على الحكم الصادر برفض طلب الرد (بشأن عدم جواز الطعن بالنقض استقلالاً في الحكم الصادر برفض طلب رد أحد القضاة إلا مع الطعن في الدعوى الأصلية المرفوع عنها طلب الرد)، ويكون الدفع على غير أساس.