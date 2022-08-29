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رئيس التحرير
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توك شو

علي درويش: الرئيس مدعوم باصطفاف شعبي ساهم في استعادة دور مصر الإقليمي| شاهد

الدكتور علي درويش
الدكتور علي درويش ، أستاذ الأدب السياسي

قال الدكتور علي درويش ، أستاذ الأدب السياسي ، إن الدول المصرية مصرة على اعتلاء قمة الخارطة الدولية ، وتوسيع دورها في المنطقة ، وذلك تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة علاقات بقواعد ثابتة ومستقرة ، والجنوح للسلام ، واحترام قواعد القانون الدولي .

وأضاف الدكتور علي درويش ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن مصر تتبع أسلوب الردع السياسي كأساس لعملية التوسع الاستراتيجي ، وعلى الرغم من أن مصر تبعد الألة العسكرية عن المشكلات السياسية ، وذلك ما ظهر في الأزمة مع أثيوبيا .

وتابع ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدعوما باصطفاف شعبي ، وحشد جماهيري كبير ساعد على تماسك الجبهة الداخلية ، وتحويل التحديات لفرص حقيقة ، وبالتالي زحف العالم لمصر لاستقرار المنطقة .

وأشار ، إلى أن مصر نجحت في ممارسة دورها بشكل ناجح ، خلال توليها رئاسة الاتحاد الافريقي عام 2019 ، فضلا عن اطلاقها مبادرات صحية بالقارة  . 

علي درويش أستاذ الأدب السياسي الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج صباح الخير يا مصر توك شو الاتحاد الافريقي

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