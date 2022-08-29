مخاوف من الفوضى.. احتجاجات بالمنطقة الخضراء بعد اعتزال مقتدى الصدر العمل السياسي

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، بأن أنصار التيار الصدري المعتصمين أمام البرلمان، حاولوا اجتياز الحاجز الأمني والتوجه صوب الجسر المعلق، بعد إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي.

وذكرت فضائية “الشرق”، أن تظاهرات خرجت في مدينة الصدر بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، مشيرة إلى أن " معتصمي التيار الصدري قرروا تصعيد احتجاجاتهم داخل المنطقة الخضراء بعد إعلان الصدر اعتزاله.

وكان الصدر أعلن في وقت سابق اليوم في بيان، اعتزال الحياة السياسية بشكل نهائي، وإغلاق كل المؤسسات التابعة لها عدا المرقد الشريف والمتحف الشريف هيئة تراث آل الصدر.

وقال الصدر، في بيان، اليوم الاثنين إنه "قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية فإنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام".

ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة، وقدم أعضاء التيار الصدري داخل البرلمان استقالتهم بناء على دعوة من زعيمهم.

