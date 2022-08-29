عاجل
ما تحطش إيدك عليا.. عندما هاجمت ليلى علوي معجبا حاول لمسها | حكايات موديسا Togg وVinfast أحدث المنضمين.. الأسواق النامية الفرصة الوحيدة لشركات السيارات التركية والفيتنامية الرئيس يوجه بالتعرف على آراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية.. نواب: قرار ينتظره الشعب المصرى.. ويخفف العبء عن الأسر ويحارب الغلاء  الصناعات الغذائية: نثق في محافظ البنك المركزي.. ونتوقع صدور قرارات ايجابية قريباً مخاوف من الفوضى.. احتجاجات بالمنطقة الخضراء بعد اعتزال مقتدى الصدر العمل السياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف من الفوضى.. احتجاجات بالمنطقة الخضراء بعد اعتزال مقتدى الصدر العمل السياسي

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، بأن أنصار التيار الصدري المعتصمين أمام البرلمان، حاولوا اجتياز الحاجز الأمني والتوجه صوب الجسر المعلق، بعد إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي.

وذكرت فضائية “الشرق”، أن تظاهرات خرجت في مدينة الصدر بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، مشيرة إلى أن " معتصمي التيار الصدري قرروا تصعيد احتجاجاتهم داخل المنطقة الخضراء بعد إعلان الصدر اعتزاله.

وكان الصدر أعلن في وقت سابق اليوم في بيان، اعتزال الحياة السياسية بشكل نهائي، وإغلاق كل المؤسسات التابعة لها عدا المرقد الشريف والمتحف الشريف هيئة تراث آل الصدر.

وقال الصدر، في بيان، اليوم الاثنين إنه "قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية فإنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام".

ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة، وقدم أعضاء التيار الصدري داخل البرلمان استقالتهم بناء على دعوة من زعيمهم.
 

بشكل مفاجئ .. مقتدى الصدر يعلن اعتزاله العمل السياسي نهائيًا

عراق جديد.. كيف يرى الصدر حل أزمة بغداد في تغريدته على تويتر

أنصار التيار الصدري الصدر تظاهرات اعتزال العمل السياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

بفرمان من الخطيب.. مانويل جوزيه يقترب من العودة للأهلي

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

الحقونا بنغرق.. كواليس انتشال جثمان 15 مصريا قرب سواحل ليبيا

بفستان لافت.. نرمين الفقي بإطلالة جريئة من جديد| شاهد

ترشيحاتنا

ما الفرق بين الإنفلـونـزا الموسميـة ونـزلـة البـرد .. الصحة تجيب

مقدم الحجز | سقوط عصابة بنصب من نوع جديد في شقق وشاليهات المصايف

ترجع ولا مترجعش.. مصير الشبكة والمهر حال انتهاء الخطوبة بوفاة أحد الطرفين

خليك ناصح.. هاتف جديد رخيص وبنفس مميزات هواوي اللي بـ15 ألف

التعليم العالي: غدًا ختام التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة

مخاوف من الفوضى.. احتجاجات بالمنطقة الخضراء بعد اعتزال مقتدى الصدر العمل السياسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بطانة.. شاهد| هنا شيحة تستعرض أناقتها بفستان ملفت

بفستان لافت.. نرمين الفقي بإطلالة جريئة من جديد| شاهد

نيكي ميناج وليل ناز وتايلور سويفت الأفضل.. القائمة الكاملة لجوائز MTV

هل أنت منهم؟.. 7 أبراج محظوظة في الحب

فيديو

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

مكشوف البطن.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفيديو جديد على إنستجرام

اشتقتلك قد الكون.. فيديو مؤثر لنجل جورج الراسي بعد وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ