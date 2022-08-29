كلام للتسلية.. خالد الغندور يعلق على إمكانية عودة رمضان صبحي للأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن حقيقة إمكانية عودة رمضان صبحي نجم بيراميدز لـ الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن رمضان صبحي انضم لـ بيراميدز مقابل ٣ ملايين جنيه استرليني لـ ستوك سيتي الإنجليزي بالإضافة لحصول اللاعب شخصيا على ٣٠ مليون جنيه في الموسم.

وأضاف خالد الغندور أن بيراميدز و هو المالك الرسمي لـ رمضان صبحي لم يعرض اللاعب من الأساس للبيع، مشددا أن العلاقات بين الأهلي وبيراميدز ليست علي ما يرام عقب أزمة المشاركة في البطولة الأفريقية.

وتابع أن بيراميدز طلب من الأهلي الحصول علي ٥ مليون دولار نظير بيع إبراهيم عادل فكم سيطلب في رمضان صبحي.

وأكمل أن ما يتردد ما هو إلا “ كلام للتسلية”، مشددا أن مجلس إدارة الأهلي يرغب في استطلاع رد فعل الجماهير حيال الأمر .

وتابع أن الإعلامي أحمد شوبير وهو أحد المقربين من مجلس إدارة النادي بدأ في الحديث عن الأمر بشدة وأعلن رغبة صبحي في العودة بالإضافة لتجاهل مجلس الإدارة الرد رسميا عن الأمر.

وعلق على ما يثار بأنه مجرد أحاديث ليس لها أساس من الصحة في ظل صعوبة موافقة بيراميدز علي بيعه حتى حال رغبة اللاعب.