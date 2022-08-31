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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيضانات باكستان تأكل الأخضر واليابس.. تضرر 33 مليون شخص وآلاف القتلى والمشردين تحت الأنقاض

فيضانات باكستان تتسبب
فيضانات باكستان تتسبب في دمار كبير

أعلنت السلطات الباكستانية، الاثنين، أن حصيلة فيضانات باكستان ارتفعت إلى 1061 ضحية. 

فيضانات تجتاح باكستان

وتعتبر الأمطار الموسمية السنوية ضرورية لري المحاصيل وتجديد البحيرات والسدود عبر شبه القارة الهندية، ولكنها تجلب أيضا كل عام موجة من الدمار.

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يشار إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف كان قد طالب بتقديم مساعدات دولية من أجل التغلب على الأضرار، التي خلفتها الفيضانات في البلاد والتي أجبرت الحكومة على إعلان حالة الطوارئ.

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وذلك في الوقت الذي يبذل فيه رجال الإنقاذ قصارى جهدهم من أجل إجلاء آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل من المناطق المتضررة جراء الفيضانات.

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وللمزيد حول فيضانات باكستان اليوم وعدد المتضررين منها في عموم البلاد وجهود مكافحة آثار فيضانات في باكستان شاهد الفيديوجراف التالي:

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