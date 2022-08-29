انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة أشبال مصر الرقمية بجامعة العريش

انطلقت المرحلة الأولى من مبادرة أشبال مصر الرقمية بجامعة العريش، محافظة شمال سيناء، في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة العريش، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مبادرة أشبال مصر الرقمية، وتحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بدأت الاختبارات اليوم بمعامل الاختبارات الإلكترونية المزودة بأحدث وأفضل الأجهزة الرقمية والتكنولوجية بجامعة العريش ومع مجموعة متميزة من أساتذة كلية الحاسبات والمعلومات وفريق عمل مركز تطوير التعليم الجامعي بالجامعة.وقد تقدم للمبادرة (75) تلميذ وتلميذة من تلاميذ مدراس شمال سيناء وجميعهم من أبناء محافظة شمال سيناء.

وصرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، بأن المبادرة تهدف لإعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح مؤهلًا وقادرًا على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر 2030م.

معامل الاختبارات:

واثناء جولته التفقدية على معامل الاختبارات الإلكترونية وجه الدكتور رئيس الجامعة، بتوفير كافة التسهيلات وكل سبل الراحة لاستقبال التلاميذ المرشحين للاختبارات وكذلك وأولياء أمورهم من خلال توفير اتوبيسات الجامعة لنقلهم.



وفي نهاية جولته تقدم الدكتور رئيس الجامعة بالشكر لكل من الدكتور محمود إبراهيم، مدير مركز تطوير التعليم الجامعي بالجامعة، و الدكتور محمد جمال الدين عوض، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، وفريق العمل بالمركز، وكل القائمين على الاختبارات من كلية الحاسبات والمعلومات ومركز تطوير التعليم.

