8 أفراد يخوضون اللقاء الأخير مع الأهلي.. غدا

تقرر أن تكون مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء غد، هي الأخيرة لـ 8 أفراد بالجهاز الفني والفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلال الموسم الحالي.



ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا المقرر لها الرابعة والنصف من بعد ظهر غد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة 34 «الأخيرة» من بطولة الدوري الممتاز.



وستكون تلك المباراة هي الأخيرة للجهاز الفني والذي يتكون من ريكاردو سواريش المدير الفني، ومعاونيه الخمسة ماوريسيو فاش مدربًا، راؤول فاريا مطور أداء، بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي، إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى، لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة، بجانب لويس ميكسيوني لاعب الوسط، ووليد سليمان الجناح الأيمن الذي أعلن إعتزاله.



ويخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي قبل أن يعلن ريكاردو سواريش المدير الفني القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق إستعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا والتي سيحصل بعدها الفريق علي راحة سلبية .



وكان الفريق الأحمر قد عاد للتدريبات دون راحة امس خاض تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، حيث عقد ريكاردو سواريش محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا.



وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت على استاد الكلية الحربية تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.