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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعهد ياباني بدعم حصول أفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن.. فيديو

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات وتقريرا جاء من خلاله، تعهد اليابان في ختام "ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا" (تيكاد) في العاصمة تونس بالضغط من أجل حصول القارة السمراء على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي من أجل "معالجة الظلم التاريخي" تجاهها.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في كلمته، التي ألقاها من بلده عبر الفيديو بسبب إصابته بكوفيد19، إنه من "الملحّ معالجة الظلم التاريخي" تجاه افريقيا ومنحها مقعدا دائما في مجلس الأمن حتى "يعمل بفعالية".

وأوضح أنه سيدعو مع شغل بلاده العام القادم وحتى 2024 مقعدا غير دائم في المجلس إلى إصلاح هذه المؤسسة، التابعة للأمم المتحدة وتخصيص مقعد دائم فيها للقارة.

 

لحظة حقيقة للأمم المتحدة"

وأضاف كيشيدا أن "اليابان مستعدة لتكثيف جهودها" في هذا الاتجاه وستكون "لحظة حقيقة للأمم المتحدة".

 وتابع: "لكي تعمل الأمم المتحدة بفعالية من أجل السلام والاستقرار، هناك حاجة ملحة لتقوية الأمم المتحدة من خلال إصلاح مجلس الأمن".

 

رئيس الوزراء مجلس الأمن القارة السمراء إفريقيا مؤسسة

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