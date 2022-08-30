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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: بدء الكشف الطبي للمرشحين لكليات الجامعة 4 سبتمبر

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يستعد طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2022 لبدء اجرائات الكشف الطبي بالجامعات و تجهيز الاوراق الخاصة بالالتحاق بالكليات لبدء العام الدراسي الجديد  . 

و قد اعلنت ادارة جامعة حلوان عن استعدادات الجامعة لبدء اجرائات الكشف الطبي للطلاب المستجدين بتنسيق الجامعات 2022  المرحلتين الاولي و الثانية استعداد لانهاء الاوراق الخاصة بهم لللتدم بالكليات . 

و اوضحت الجامعة ان التسجيل بالكشف الطبي لطلاب تنسيق الجامعات 2022 يتم الكترونيا عبر الرابط الاتي : http://app2.helwan.edu.eg/detmed
 

و نوهت الادارة ان الكشف  على الطلاب ابتداء من يوم الأحد الموافق 04/9/2022 وذلك وفقا للموعد المحدد لكل طالب علي الموقع الالكتروني  و انه علي الطلاب الالتزام بالتعليمات الاتية للتسجيل بالكشف الطبي : 

- على جميع الطلاب سرعة سداد رسوم الكشف الطبي حيث لن يتم تحديد أي موعد بدون إتمام حركة السداد.

- في حالة ظهور رسالة لا توجد مطالبة على ماكينة السداد يرجى تكرار المحاولة خلال 4 ساعات وسوف يتم حل المشكلة.

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- على الطالب طباعة استمارة الكشف الطبي بمجرد ظهورها على الصفحة الخاصة به واحضارها وقت الكشف عليه.

- تم فتح صفحة لاستقبال شكاوى الطلبة في حال  حدوث اي مشكة في التسجيل بالكشف الطبي 

- يتم التسجيل بالكشف الطبي عن طريق رقم جلوس الثانوية العامة و البيانات الخاصة ببطاقة الترشيح لتنسيق الجامعات 2022 

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