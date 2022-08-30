جامعة حلوان: بدء الكشف الطبي للمرشحين لكليات الجامعة 4 سبتمبر

يستعد طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2022 لبدء اجرائات الكشف الطبي بالجامعات و تجهيز الاوراق الخاصة بالالتحاق بالكليات لبدء العام الدراسي الجديد .

و قد اعلنت ادارة جامعة حلوان عن استعدادات الجامعة لبدء اجرائات الكشف الطبي للطلاب المستجدين بتنسيق الجامعات 2022 المرحلتين الاولي و الثانية استعداد لانهاء الاوراق الخاصة بهم لللتدم بالكليات .

و اوضحت الجامعة ان التسجيل بالكشف الطبي لطلاب تنسيق الجامعات 2022 يتم الكترونيا عبر الرابط الاتي : http://app2.helwan.edu.eg/detmed



و نوهت الادارة ان الكشف على الطلاب ابتداء من يوم الأحد الموافق 04/9/2022 وذلك وفقا للموعد المحدد لكل طالب علي الموقع الالكتروني و انه علي الطلاب الالتزام بالتعليمات الاتية للتسجيل بالكشف الطبي :

- على جميع الطلاب سرعة سداد رسوم الكشف الطبي حيث لن يتم تحديد أي موعد بدون إتمام حركة السداد.

- في حالة ظهور رسالة لا توجد مطالبة على ماكينة السداد يرجى تكرار المحاولة خلال 4 ساعات وسوف يتم حل المشكلة.

- على الطالب طباعة استمارة الكشف الطبي بمجرد ظهورها على الصفحة الخاصة به واحضارها وقت الكشف عليه.

- تم فتح صفحة لاستقبال شكاوى الطلبة في حال حدوث اي مشكة في التسجيل بالكشف الطبي

- يتم التسجيل بالكشف الطبي عن طريق رقم جلوس الثانوية العامة و البيانات الخاصة ببطاقة الترشيح لتنسيق الجامعات 2022