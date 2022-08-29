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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

امرأة تطلب زوجها في بيت الطاعة.. محامية تكشف التفاصيل

بيت الطاعة - تعبيرية
بيت الطاعة - تعبيرية

كشفت إيمان محسن محامية بالإستئناف العالمي ومتخصصة في قضايا الأسرة، تفاصيل قيام زوجة بـ طلب زوجها في بيت الطاعة.

 

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وقالت إيمان محسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة تن: "خلال العمل فى قضايا الأسرة لاحظت أن الزوج عندما تحدث بينه وبين زوجته مشكلة يسارع بعمل إنذار بالطاعة باعتبارها ناشز من أجل حرمانها من نفقتها الزوجية".

إنذار نشوذ 

وأضافت إيمان محسن:" فكرت في عمل إنذار نشوز للزوج للموكلة الخاصة بي، خصوصا وأن كل أوجه النشوذ منطبقة على الزوج من خلال طرد الزوجة من منزل الزوجية وخطف الأطفال والتفرقة بين الأخوة وسلطة الأهل على الزوج".

 

وتابعت: "الزوجة كانت بتتفق مع الزوج على حل وتانى يوم تلاقي مرفوع عليها قضية، مضيفة:" الزوجة طلبت الطلاق بإحسان مقابل التنازل عن بعض الحقوق المادية أو الحل الودي".

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