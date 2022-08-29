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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تنمية المشروعات يعقد دورات تدريبية مجانية لتأهيل السيدات لريادة الأعمال

تنمية المشروعات
تنمية المشروعات يعقد دورات تدريبية مجانية لتأهيل السيدات

أكد الدكتور رأفت عباس٫ رئيس قطاع الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة٫ أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يتماشى مع خطة وتوجهات الدولة المصرية. 



وأضاف الدكتور رأفت عباس٫ رئيس قطاع الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”٫ المذاع عبر فضائية “المحور”٫: “توجهات الدولة المصرية منذ عدة سنوات تركزت علي التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وهو ما أطلقه الرئيس السيسي عام 2017 في عام المرأة المصرية”.

 


وأشار: “هناك العديد من الأدوات التمكينية التي يعمل عليها الجهاز خاصة محور المشروعات متنهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر”٫ موضحا: “ما يتم حاليا هو تأهيل لرائدات أعمال لصاحبات المشروعات المقامة حاليا والتي لديها فرص للتوسع أو للسيدات الراغبات في بدء مشروع جديد”.

 

وأوضح الدكتور رأفت عباس٫ رئيس قطاع الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة٫: "جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعقد دورات تدريبية مجانية لتأهيل السيدات لريادة الأعمال”٫ مشيرا: “الجهاز ينظم دورة تدريبية تحت عنوان “صاحبات المشروعات يمضين قدما”٫ وذلك بالتعاون مع منظم العمل الدولية “.

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