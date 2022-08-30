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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نائب رئيس المصري: الأسبوع المقبل نحسم موقف المدير الفني.. والعلاقة طيبة مع الأهلي

الاهلي والمصري
الاهلي والمصري

 


أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن مجلس الإدارة الجديدة برئاسة المهندس كامل أبوعلي، يأمل في تحقيق طموحات جماهير بورسعيد.

وتابع عبد القادر في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، نأمل في تحقيق طموحات جماهير النادي المصري في الموسم المقبل، كامل أبوعلي رئيس مجلس الإدارة جدير بتطلعات الجماهير البورسعيدية، مجلس الإدارة لم يتسلم مسؤولية النادي حتى الآن، بسبب سفر كامل أبوعلي خارج مصر على أن يعود في الأسبوع المقبل وسيتم عقد أول اجتماع للمجلس.

وأكمل نائب رئيس النادي المصري، الحديث عن التعاقد مع مدير فني أجنبي أو مصري، سابق لأوانه لأن النادي مرتبط بعقد مع الكابتن حسام حسن ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ونتتظر عودة كامل أبوعلي لحسم أمر المدير الفني، وكثير من الملفات.

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وأضاف عبد القادر، أتمنى أن يعود فريق الكرة لاستقبال مبارياته على ستاد بورسعيد وسط جماهيره.

وأتم نائب رئيس النادي المصري، العلاقات طيبة جدًا مع النادي الأهلي، وكامل أبوعلي رجل دولة من الطراز الأول وقادر على محو أي خلافات مع النادي الأهلي.

 

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