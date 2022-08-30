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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر بجاتو: محمد رمضان سبب رحيلي عن الأهلي كان مطلع عيني.. فيديو

صدى البلد

 

كشف تامر بجاتو نجم الأهلي والزمالك السابق، سبب رحيله السابق عن الأهلي.


قال تامر بجاتو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مشكلة ما مع مدير كورة اسمه كابتن محمد رمضان، مكانش بيحبني لله في لله، وتلك المشكلة كانت السبب في رحيلي" 
أضاف: "حتة الغيرة دي لسة موجودة في كرة القدم، ووقتها كابتن محمد رمضان لما مسك مدير كورة في النادي الأهلي طلع عيني وكان سبب في رحيلي عن الأهلي". 

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وختم حديثه قائلا: "كان محمد رمضان زميلي وبعد ما اعتزل على طول مسك منصب مدير الكورة، وكانت علاقتي بحسام حسن وإبراهيم حسن قوية جدا عشان كدة كان في أزمة بيني وبين محمد رمضان". 

 

عودة جوزية للأهلي.. 

 

يخطط محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لتعيين البرتغالي مانويل جوزيه مستشارًا فنيًا، خلال الفترة المقبلة، وذلك بدلًا من لجنة التخطيط التي لم تحقق النجاحات المرجوة منها.

وكشفت مصادر داخل الأهلي أن الخطيب يفكر جديًا في تعيين البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق قائد الجيل الذهبي في الأهلي مستشارًا فنيًا للنادي، من أجل المشاركة في التخطيط لقطاع كرة قوي على كافة المستويات بداية من قطاع الناشئين وحتى الفريق الأول، والمشاركة في انتداب الصفقات الجديدة وكذلك المدربين.

وقرر مجلس الأهلي قبول استقالة ياسين منصور وشركة الكرة خلال الاجتماع الأخير، بسبب وجود خلافات بين الإدارة والشركة بعد فشل البرتغالي ريكاردو سواريش في تحقيق نتائج جيدة مع فريق الكرة، بعدما تولي المسؤولية الفنية خلفًا للجنوب إفريقي موسيماني.

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