بنحبك إنت وشنطة الاجوال.. أحمد السعدني يعلق على اعتزال وليد سليمان

علق الفنان أحمد السعدني علي قرار اعتزال اللاعب وليد سليمان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب أحمد السعدني في تويتة له: “من سنين كتير اوي وليد سليمان كلمني مره في التليفون قالي بالنص ارجوك خلي العمده يكلم الوزير عشان يسيبوني اروح الاهلي كان حيموت حرفياً عشان يروح الاهلي و لما راح مبخلش بحاجه كان مثالاً للعطاء و الرجوله و الحرفنه و الاخلاق العاليه”.

وتابع في تويتة أخري: “اضم صوتي لصوت فارس وليد سليمان لازم يكون مثل يحتذي بيه في تكريم المخلصين الموهوبين ولاد الناس المتربيين بنحبك انت و شنطة الاجوال #وليد_سليمان”.

وأعلن وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي المعتزل، تفاصيل اتخاذه قرار اعتزال كرة القدم، بنهاية الموسم الجارى في بطولة الدورى الممتاز.

ويخوض اليوم الثلاثاء فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة وليد سليمان مباراته أمام سيراميكا كليوباترا فى ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ورغم تلقي وليد سليمان العديد من العروض من أجل الانتقال إلى أحد الفرق المحلية والعربية إلا أنه تمسك بالخروج من البيت الكبير عبر الاعتزال بقميص النادى الأهلي.

وتعاقد النادي الأهلي يوم 2 أغسطس عام ٢٠١١ مع الحاوي وليد سليمان قادما من فريق إنبى في صفقة تاريخية للقلعة الحمراء نظراً للإضافة الهائلة التي صنعها الحاوى للأهلى.

وبعتبر حاوى النادى الأهلي من العناصر ذوى الخبرات الكبيرة التي دوما ما يلجأ إليها مدربو القلعة الحمراء الذين تعاقبوا على تدريب المارد الأحمر باعتباره أحد الحلول السحرية لفك شفرة المنافسين.

وحصد وليد سليمان منذ انضمامه الى القلعة الحمراء نحو 16 بطولة محلية وقارية وهدد شباك حراس المنافسين وكان دوما مصدر ازعاج لخصوم الأهلي.

من سنين كتير اوي وليد سليمان كلمني مره في التليفون قالي بالنص ارجوك خلي العمده يكلم الوزير عشان يسيبوني اروح الاهلي كان حيموت حرفياً عشان يروح الاهلي و لما راح مبخلش بحاجه كان مثالاً للعطاء و الرجوله و الحرفنه و الاخلاق العاليه#وليد_سليمان — Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) August 29, 2022