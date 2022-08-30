من إيطاليا.. جويل مردينيان تتألق مع زوجها في فيديو رومانسي| شاهد

شاركت الإعلامية جويل مردينيان فيديو جديدا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت جويل مردينيان في فيديو رومانسي بصحبة زوجها من إيطاليا، وعلقت جويل علي الفيديو، كاتبة: “صباح الخير إيطاليا”.

حياة جويل مردينيان

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين، الأولى من والد ابنها بايلي، وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا.

ومؤخرا، قامت جويل بتبني طفلة وقامت بتسميتها نايثين.

مسيرة جويل مردينيان

جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة “أم بي سي”، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة “أم بي سي”.

وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.