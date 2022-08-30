عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من إيطاليا.. جويل مردينيان تتألق مع زوجها في فيديو رومانسي| شاهد

جويل برفقه زوجها
جويل برفقه زوجها

شاركت الإعلامية جويل مردينيان فيديو جديدا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت جويل مردينيان في فيديو رومانسي بصحبة زوجها من إيطاليا، وعلقت جويل علي الفيديو، كاتبة: “صباح الخير إيطاليا”.

بإطلالة جريئة.. شاهد|جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. شاهد | جويل مردينيان تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

حياة جويل مردينيان

 

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين، الأولى من والد ابنها بايلي، وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. 

ومؤخرا، قامت جويل بتبني طفلة وقامت بتسميتها نايثين.

 

مسيرة جويل مردينيان

 

جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة “أم بي سي”، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة “أم بي سي”. 

وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

جويل مردينيان الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان إطلالة جويل مردينيان جويل مردينيان وزوجها زوج جويل مردينيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| بيان عاجل من مرتضى منصور.. أوباما ينتقل إلى فيوتشر

الخطيب يحسم صفقات الموسم الجديد.. تفاصيل

ماما مامنعتنيش من القبلات.. ابنة انتصار تتوج بلقب ملكة جمال مراهقات مصر

مرتضى منصور يقرأ استقالته على الهواء.. فيديو

التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار لمدة 3 أيام على عدة مناطق

لعب بينج بونج.. تفاصيل اجتماع مرتضى منصور مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك

حال فشل صفقة كيروش.. مدرب ألماني مرشح لتدريب الأهلي| تفاصيل

بعد استغاثة فتاة أردنية بالدموع.. الآلاف يحتشدون أمام مطعم شاورما لإسعاد والدها

موضوعات متعلقة

بدون مكياج.. كارمن سليمان تجذب الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

داخل البحر.. أحمد رزق ينشر صورة بصحبة عائلته من لبنان

سيلفي الشاطئ.. مي سليم تبهر المتابعين من إجازتها الصيفية| شاهد

بكلمات مؤثرة.. ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ليلى | فيديو

ياسمين رئيس: سقطت في الثانوية العامة ودينا الشربيني أقرب ممثلة لي.. شاهد

ألتقيكم في كاليفورنيا.. كاظم الساهر يشوق المتابعين لحفله بأمريكا

تمارين بالحديد.. هدى الأتربي تستعرض لياقتها البدنية داخل الجيم.. فيديو

هاف ستوميك.. أسماء جلال من أمام المرآة في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 5.2 بمقياس ريختر يضرب اليونان

هل تشارك صفقات الزمالك الجديدة في سوبر لوسيل؟.. أمير مرتضى يكشف| فيديو

حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تسبب السلع بتعريض حياة المستهلك للخطر

هل النوم بعد الفجر حرام ؟.. مباح إلا في هذه الحالة

نزل ينقذها القطر خبطه.. حادثة أليمة تهز لندن

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا 2022 الرياضية .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطعوا شعر بعض.. خناقة عنيفة بين فتيات داخل مدرسة مرموقة بالهند| فيديو

أغرب قصة انتقال لنادي.. وليد سليمان لعب للأهلي بالروح والدم والعناية المركزة

وزير التربية والتعليم يكرم لبلبة عن دورها في دايما عامر.. صور

صادم.. مراسل يذيع تقريرا على الهواء أثناء غرقه في مياه الفيضان| فيديو

فيديو

نحيب وموسيقى ورقص على أغانيه ..أبرز المشاهد في جنازة جورج الراسي

يسبب مرضا خبيثا.. تجنب تناول هذا النوع من الأسماك

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

قسمة ونصيب.. تعليق صادم من بلقيس على إمكانية عودتها لزوجها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ