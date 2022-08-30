أخبار الفن| ابنة انتصار تفوز بلقب ملكة جمال مصر للمراهقات.. وزير التعليم يكرم لبلبة عن دورها في مسلسل دايما عامر

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد عن ابنه انتصار وياسمين صبري وميريام فارس ولبلبلة:

ماما مامنعتنيش من القبلات.. ابنة انتصار تتوج بلقب ملكة جمال مراهقات مصر



حصلت شاهيستا نادر، ابنة الفنانة انتصار على لقب ملكة جمال مراهقات مصر لعام 2022.

افتكرته محترم واتفاجئت باللي حصل.. ميريام فارس تفتح النار على فارس كرم



ردت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لأول مرة على تصريحات مواطنها الفنان فارس كرم الذي وصفها بـ"النفسية المحمضة"، مشيرة إلى أنها لن تنزل إلى هذا المستوى وترد عليه.

وزير التربية والتعليم يكرم لبلبة عن دورها في دايما عامر.. صور

كرم وزير التربية والتعليم رضا حجازى النجمة لبلبة فى قاعة سيد درويش عن دورها فى مسلسل ( دايما عامر ) الذي قدمت فيه نموذجا مثاليا لمديرة مدرسة متطورة، حيث قدمت شخصية ( ميس زهرة ) التي وهبت حياتها للتعليم وإدارته بشكل علمى متطور وحديث.

بعد قلم ويل سميث.. كريس روك يرفض تقديم حفل الأوسكار العام المقبل



كشف الممثل الكوميدي كريس روك، عن أنه رفض عرضًا لتقديم حفل الأوسكار المقبل، وذلك بعد أن قدمت له الأكاديمية دعوة ليكون مقدم حفل الأوسكار الـ95.

تأكيدا لانفراد صدى البلد.. ياسمين صبري تعلن مشاركتها في موسم رمضان 2023



تأكيدا لانفراد صدى البلد؛ أعلنت النجمة ياسمين صبري خوضها السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.