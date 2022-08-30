عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30- 8 -2022

حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء 30 - 8 - 2022 في القاهرة والمحافظات.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان، أن هناك حالة انكماش لمنخفض الهند الموسمي، وسيطرة المرتفع الآزوري بأجوائه المعتدلة نسبيا على السواحل الشمالية والوجه البحري، سوف يصل إلى القاهرة.

وتابع البيان: “كما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وتستمر درجات الحرارة بالتأرجح نحو الارتفاع تدريجيا حتى نهاية الأسبوع”.

 

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30 - 8 - 2022

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى:

القاهرة  34  24

الإسكندرية 31 24

الإسماعيلية 35 23

الدقهلية 34 26

الغردقة 39 28

المنيا 37 23

درجات الحرارة صدى البلد هيئة الأرصاد برنامج صباح البلد نسبة الرطوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| بيان عاجل من مرتضى منصور.. أوباما ينتقل إلى فيوتشر

ماما مامنعتنيش من القبلات.. ابنة انتصار تتوج بلقب ملكة جمال مراهقات مصر

الخطيب يحسم صفقات الموسم الجديد.. تفاصيل

الذهب ينهار إلى مستويات تاريخية.. وهذا سعر الجرام عيار 21 اليوم

مرتضى منصور يقرأ استقالته على الهواء.. فيديو

التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار لمدة 3 أيام على عدة مناطق

لعب بينج بونج.. تفاصيل اجتماع مرتضى منصور مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك

حال فشل صفقة كيروش.. مدرب ألماني مرشح لتدريب الأهلي| تفاصيل

موضوعات متعلقة

التخطيط: إنشاء فرع لصندوق مصر السيادي لتسريع عملية الأطروحات

بإطلالة صباحية.. أسما شريف منير تخطف قلوب متابعيها

أسما شريف منير من نويبع: أملي في الحياة كل يوم بيزيد

وزير التعليم: الامتحانات "صنم" يعبده معظم المصريين ويرتزق منه أصحاب الدروس.. فيديو

أسما شريف منير تخطف الأنظار بصورة من عطلتها الصيفية

بإطلالة مبهجة.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها

بإطلالة صيفية.. أسما شريف منير في أحدث ظهور لها

دعاء التوبة النصوح .. امسح جميع الذنوب والمعاصي في دقائق

ترشيحاتنا

الطماطم بـ4.5 جنيه| أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 30-8-2022

مسلسل كوفيد-19 لا ينتهي.. ظهور سلالة جديدة لـ كورونا بأعراض غريبة

المخابرات البريطانية: الجيش الأوكراني متفوق في خيرسون وعطل الإمدادات الروسية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30- 8 -2022

عاجل .. بيراميدز يعلن رحيل 3 لاعبين عن الفريق

استقرار بعد الارتفاع .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-8-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسه محافظة على شبابها.. علا غانم برفقة بناتها بعد غياب سنوات

قطعوا شعر بعض.. خناقة عنيفة بين فتيات داخل مدرسة مرموقة بالهند| فيديو

أغرب قصة انتقال لنادي.. وليد سليمان لعب للأهلي بالروح والدم والعناية المركزة

وزير التربية والتعليم يكرم لبلبة عن دورها في دايما عامر.. صور

فيديو

قمم الأهرامات كانت مغطاة بالذهب.. خبير أثري يكشف أسرار العمارة المصرية القديمة |فيديوجراف

نحيب وموسيقى ورقص على أغانيه ..أبرز المشاهد في جنازة جورج الراسي

يسبب مرضا خبيثا.. تجنب تناول هذا النوع من الأسماك

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ