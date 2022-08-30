رئيس جامعة الزقازيق يشهد اختبارات المرحلة الثالثة من مبادرة أشبال مصر الرقمية

أكد الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق انه تنفيذا لمبادرة أشبال مصر الرقمية وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتعليم العالي، قام فريق مركز الاختبارات الإلكترونية ومركز تقنية الاتصالات والمعلومات بإجراء الاختبارات الخاصة بالمرحلة الثالثة من مبادرة أشبال مصر الرقمية.

وأوضح “حسين”، أن الاختبارات أقيمت بالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر بقيادة الدكتور أحمد عنانى وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبحضور الدكتور نبيل مصطفى مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات ، والدكتورة ولاء سرحان مدير وحدة التعليم الالكترونى والاختبارات الالكتروناية.

واشاد الدكتور عاطف حسين بالاستعدادات و الجهود المبذولة من قبل الفريق واتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر، والحرص على إتمام الاختبارات بسهولة ويسر والتغلب على العراقيل والصعوبات رغم ضيق الوقت.

وأكد على أهمية هذه المبادرة التي تساهم في تأهيل الشباب والعمل على تنمية الكوادر الشابة من خلال التدريب على التقنيات الحديثة الداعمة لكافة القطاعات فى مختلف التخصصات التكنولوجية بما يتواكب مع تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، ولاسيما ما يتعلق بمحور " بناء الإنسان المصرى " باعتباره أحد المحاور الرئيسية فى إستراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية.

من جانبها أشارت الدكتورة ولاء سرحان مدير مراكز الاختبارات الالكترونيه بالجامعة إلى أن الاختبار شارك فيه ٤٤٤ طالب وطالبة لمراحل دراسية مابين الإعدادي والصف الأول الثانوي على فترة زمنية واحدة.

جدير بالذكر أن مبادرة أشبال مصر الرقمية هى إحدى المبادرات الحكومية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف الطلاب والبراعم المتفوقين في العلوم والرياضيات ويتمتعون بمستوى جيد في اللغة الإنجليزية، حيث تقدم المبادرة 3000 منحة مجانية سنويا للطلاب المصريين من سن 12 إلى 17 سنة لتدريبهم على مهارات متنوعة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات شخصية وحياتية لمساعدتهم للوصول إلى مستقبل أفضل بصورة أوضح يفتح لهم آفاق جديدة.

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