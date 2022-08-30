انتي حلوة ومحدش هيشك فيكي.. سائق يشرع في قتل زوجته لرفضها الاتجار بالمخدرات

زوج أذهب عقله بيع المخدرات.. تجسد في صورة ذئب بشري،سولت له نفسه قتل زوجته من أجل بضعة جنيهات، ويقوم بأفعال شيطانية تدفعه لبيع المخدرات، حتي إن فكر في حيل هي أن زوجته جميله وجهها غير مألوف بالتالي تساعده في بيع المخدرات، في ظل رفض شديد منها فهنا نقف أمام جريمة صاحبها ليس له قلب و منتزع منه كل صفات الرحمة.

توك توك..مخدرات و مستحضرات التجميل

تزوجت “مريم” من زوجها الجاني من 4 سنوات أنجبت منه 3 فتيات،و لديه توك توك يقوم بالعمل عليه بجانب اتجاره في المخدرات، رفضت “مريم” ما يقوم به زوجها فاشترت بعض مستحضرات التجميل و ببيعها لبعض زبائنها في وسط البلد،في نفس الوقت حاول معها زوجها عدة مرات على أن تعمل معه في بيع المخدرات.

"مريم" في نظر زوجها جميلة وجهها غير مألوف لرجال الشرطة ومن الممكن مساعدة في هذا العمل،لعدم الشك فيها من قبل رجال الشرطة، بالتالي جاءت له هذه فكرة، حاول معها عدة مرات ولكنها كانت مصره علي الرفض التام لأنها لا تريد أن يدخل بيتها مال حرام وهي المتكفلة بكل مصاريف البيت ولا يقوم زوجها بأي من المصاريف.

فلوس المدرسة ولبس العيال

ومع دخول المدرسة واقتراب شهر رمضان قررت توفير بعض المال لشراء بعض الملابس لأبنائها ٦، وادخرت ٥ آلاف جنيه، وفي يوم وعند عودتها من الشغل وجدت زوجها بانتظارها، قال لها ادخلي اعملي اكل فقالت له هدخل اعمل اكل للاولاد، أثناء إعدادها للأكل دخل عليها المطبخ وحاول التحجيز عليها وقال لها انا لقيت فلوس واخذتها وهقتلك علشان انتي بتتكلمي مع الجيران كتير وهتفضحيني، فقام بسحب سكين من درج المطبخ وقام بطعنها في رقبتي طعنتين وفي صدري وبطني طعنتين فوقعت علي الارض.

ابنتها الكبيرة سمعت صريخ دخلت المطبخ أسرعت إليه فوجد أمها ملقاة على الأرض والدماء في كل مكان فخرجت من الشقه مسرعة في حالة من الصرع، فقام الجاني بالجري ورائها وحاول طعنها ولكنها هربت منه فعاد إلى زوجته مرة أخرى، قائلا: “انتي لسه عايشه” وقام بسكب مياه مغليه عليها كانت علي البوتجاز، وبعد هروب البنت من الشقه نزلت الشارع وهي تصرخ “امي بتموت” قام أحد الجيران بالصعود الشقة فوجد "مريم" ملقاة على الأرض أمام الشقه فقام بضرب زوجي وقام بسحبها إلى الدور الأرضي من العمارة .

طفله صغيرة حاول طعنه

ثم قام بالنداء علي أصدقائه في الشارع وقاموا بكسر الباب والدخول عليه وقام بتوجيه السكين إليهم وحاول طعنهم وهو في يده طفله صغيرة قام بتهديدهم بأنه سيقتلها ان لم يتركوه وعند انشغاله بأحد المتواجدين قام أحدهم بالإمساك به وقاموا بضربه وإنزاله من الشقه.

عندما خروجهم من العماره وجدوا رجال المباحث أمامهم وقاموا بالقبض عليه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأسرع الجيران بالمجني عليها الي المستشفي وقاموا بعمل الإسعافات الأولية لها وبعد ذلك قاموا بتحويلها الي مستشفى القصر العيني حيث تم علاجها فيها لمدة 8 ايام.