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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 13 محلا بدون ترخيص وتحرير 8 محاضر جنح صحية بالبحيرة

حملات تمونية
حملات تمونية

 قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة / إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة ومديرية الطب البيطري وإدارتي التموين والطب البيطري ومراقبة الأغذية برشيد ورخص المحلات والبيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بحملات مكبرة علي المطاعم ومحلات السوبر ماركت أسفرت عن الآتي :  

 قطاع التموين والطب البيطري ومراقبة الأغذية: 
تم ضبط:

- 14 عبوة حلويات زنة العبوة 500 جرام لعدم وجود بيانات.

- 7.5 كجم شحوم لحوم مجهولة المصدر وتغيير في خواصها الطبيعية  داخل احدي المطاعم.

-  5 كجم من الكحك والبسكويت بدون بيانات.

- 50 عبوة حلويات زنه الواحدة 100جرام بدون بيانات وكذا عدد  5 كجم مقرمشات منتهية الصلاحية.

-  3 زجاجات عطور و 15 باتيه و5 أكياس فيجيتار جميعهم منتهى الصلاحية.

-  6 كجم كبده وقوانص و 5.5 كجم بانيه و4 كجم لحوم مفروم و 2 كجم و 700 بسطرمه و 2 كجم برجر و 500 جرام سجق بدون بيانات وعلامات بعدد من المطاعم.

- تحرير  8 محاضر جنح صحية و سحب عدد 16 عينة أغذيه متنوعة من المطاعم لإرسالها للمعامل للتأكد من مدى الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

- إعدام 10 كجم مخللات للتغيير في خواصها الطبيعية.

قطاع رخص المحلات والبيئة:

- ضبط 13 محلا يدار بدون ترخيص

- تحرير محضرين لعدم النظافة  لمطعم و مشويات لحوم

كما تم التشديد على استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

البحيرة جهاز حماية المستهلك التموين الطب البيطري منتهية الصلاحية ترخيص الصلاحية مراكز المحافظة المتابعة الميدانية

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