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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: الانتهاء من المدفن الصحي بالسويس بتكلفة 35 مليون جنيه

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلن  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن تسلم محافظة السويس اليوم الثلاثاء المدفن الصحي الآمن (بالكليو 5 ) بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 35 مليون جنيه ، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأشار اللواء هشام آمنة أنه جار توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة عتاقة بتكلفة قدرها 3 مليون جينه ، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المُقدمة من الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة السويس بلغت حوالى 38 مليون جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مساحة المدفن الجديد بالسويس تبلغ حوالى 40 فدان وهو عبارة عن منشأ مأمن بسور من الدبش حول المحيط الخارجي للموقع بمتوسط ارتفاع 2 متر ، والمدفن به بوابة للدخول والأخرى للأفراد وبه كذلك ميزان ارضي بسكول وغرفة تحكم بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات ، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع  رئيسية  وأعمدة  إنارة  وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن مساحة خلية تجميع المخلفات الصلبة  تبلغ حوالى 10 فدان ويوجد بها شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

 

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة كافة مشروعات البنية التحية الخاصة بمنظومة المخلفات للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة ليشعر المواطن بوجود تحسن في مستوى النظافة.

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وزير التنمية المحلية المدفن الصحي السويس المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات مستوى النظافة هشام امنة

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