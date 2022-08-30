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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكاراتيه يستعد للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا بتونس

صدى البلد

يستعد الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس خلال الفترة من 6 وحتى 12 سبتمبر المقبل.

وأكد "الدهراوي" أن المشاركة في البطولة تأتي في إطار تكثيف المشاركات القارية والعربية وهو ما يعود بالنفع على لاعبي المنتخبات الوطنية.

الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني يشارك حاليًا في بطولة البريميرليج بأذربيجان والمقامة خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وتشارك مصر ببعثة مكونة من 13 لاعب ولاعبة وهم: "محمد صلاح، على الصاوي، أحمد أيمن، عبد الله ممدوح، عبد الله هشام، يوسف عماد، طه طارق، ريم أحمد رمزي، أحلام حمدي، دهب ياقوت، فريال أشرف، منه شعبان، وحبيبه ماجد".

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