"وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا"| حكاية ابن عاق يضرب والديه ويطردهما بسبب الميراث

صدمة إنسانية ودينية وأخلاقية بكل المقاييس، تجسدت أحداثها داخل قرية شبراملس التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، وذلك بعد أن أقدم شاب على ضرب والديه والتعدي عليهما بسبب الميراث الذى يرغب الشاب أن يرغم والديه على بيع منزلهما له هو وأخيه، ليلقى بهما بعد ذلك إلى الشارع بعد أن يسلب منهما كل ممتلكاتهما.

الإبن العاق يضرب بوصايا الله عرض الحائط

لم يرحم الابن العاق ضعف أبويه وقلة حيلتهما، ولم يكتف بعقوقه لهما، غرته قوته ليتعدى عليهما ضربا بشكل لا يرضى عنه الخالق سبحانه وتعالى الذى أوصى فى كتابه الكريم بالوالدين فى أكثر من موضع فقال الله تعالى فى كتابه : (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ)، وقوله أيضا (وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ۚ)، حتى أن الله تعالى ضمن أيات كثيره أكد خلالها على ضرورة احترام الأبوين قال: (وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ) كما قال تعالى (فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا).. فى كل هذه المواضع أكد الله تعالى على ضرورة احترام الوالدين خاصة فى شيخوختهما.

فما الذى فعلاه هذين الوالدين بمحافظة الغربية، لينالا هذا الجزاء من الأبن العاق بعد أن ضربهما وتعدى عليهما بسبب الميراث، فهل هذا ما أمر الله تعالى به، بل على العكس تماما حتى أن الله تعالى أمر الإنسان أنه حتى وإن كان والديه يحثاه على الشرك بالله، طلب الله من الإنسان أن يصبر عليهما ولا يطعهما فى ذلك فقك، ولكن أيضا يصاحبهما فى الدنيا معروفا، فما بالك بهذين الوالدين الذين ربا هذا الأبن العاق ليكون الجزاء ضرب وإهانة وتعدى من أجل الميراث.

الأجهزة الأمنية تضبط الأبن العاق بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي شاب متهم بالتعدي على والديه بالضرب وطردهما من المقيمين به بقرية شبراملس بدائرة المركز لإرغامها على كتابة المنزل بأسمه كرها عنها بسبب الميراث .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز زفتي العميد هشام نواره يفيد بورود بلاغ بحدوث الواقعة .



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتي من ضبط الشاب المتهم واقتياده إلي ديوان مركز الشرطة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 7552 إداري مركز زفتي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

الأب يروى تفاصيل تعدى أبنه عليه بالضرب وعلى والدته

وكشف فتوح الخولي، يبلغ من العمر 70 سنة، بأن أحد أبنائه ويدعي شعبان فتوح الخولى ويبلغ من العمر 35 سنه كثيرا ما يتعدي عليه يوميا، مردفا: بقالي 45 سنة بربي في إبني وكل يوم يلم علينا الناس ويبلطج عليا أنا وأمهم وأخواتهم الاخرين .

وتابع الأب، أنه حرر محضر ضده، وأن سبب فعلته، هو إرغامهما على تسجيل المنزل الذي يعيشان فيه باسمه، مستطردا: عاوزيني نكتبله البيت هو وشقيقه التوأم بالعافية ويرمونا في الشارع.