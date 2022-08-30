فى ذكرى وفاته .. سر حب نجيب محفوظ للمرأة وحقيقة وجود أعمال بخط يده

تحل اليوم ذكرى رحيل الأديب العالمي نجيب محفوظ، والذي يعتبر واحدا من أهم كتًاب الروايات على مر التاريخ، حيث قدم محفوظ خلال مشواره الطويل العديد من الروايات التي تم تحويلها إلى أفلام وحققت نجاحًا كبيرًا أهمها رواية خان الخليلي وبداية ونهاية.

نجيب محفوظ: واضح إني كنت دائماً مع المرأة وحقوقها لأني مع الإنسان عموماً

وعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي” تقريرا بعنوان، نجيب محفوظ: واضح إني كنت دائماً مع المرأة وحقوقها لأني مع الإنسان عموماً.

ووفقا للتقرير، قال الروائي العالمي نجيب محفوظ، إنه عاش فى حياته لحب العمل والناس وحب الحياة، معقبا: “وأخيرا حب الموت.. واضح إني كنت دائماً مع المرأة وحقوقها لأني مع الإنسان عموماً”.

يوسف القعيد: العثورعلى أعمال بخط يد نجيب محفوظ اكتشاف مهم للأدب العربي

روى الكاتب والروائي يوسف القعيد، حكايات من حياة أديب نوبل فى ذكري وفاته، قائلا: إنه تم الإعلان مؤخرا عن العثور على أوراق بخط يده ستنشر قريبا، وفقا لما أعلنته نجلته.

وأضاف “القعيد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: أنه “فى إنتظار قراءة الأوراق التي عثرت عليها نجلته بخط نجيب محفوظ”، موضحا أن هذا الحدث يعد إضافة للأدب العربي وإكتشاف مهم جدا من إكتشافات الأدب العربي الحديث.

وأوضح أن العثور على أوراق بخط يد الروائي العالمي نجيب محفوظ تشكل حدثا أدبيا مهما جدا خصوصا عندما تنشر ويتم قرائتها، لافتا إلى أنه لم يراها حتي الأن، و“عندما تنشر سنتحدث عن أنها تنتمي إلى أى مرحلة من مراحل إنتاجاته الأدبية المهمة”.

وأشار إلى أن قربه من نجيب محفوظ أثر فى تكوينه كثيرا جدا، معقبا: “أخذت من خلاله الأدب بجدية مطلقة قراءة وكتابة”.

فى ذكري وفاته.. نجيب محفوظ يكشف كيف بدأت رحلته مع الأدب

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي” تقريرا بعنوان، جزء من لقاء الروائي العالمي نجيب محفوظ في الفيلم التسجيلي "دفاتر الأيام، فى ذكري وفاته.

ووفقا للتقرير، قال الروائي العالمي نجيب محفوظ، إن مولده كان فى حي الحسين بميدان بيت القاضي، معقبا: “تشبعت بكل ما فيه من نماذج وأحداث وعلاقات.. وكان هناك فى هذا الحي الأولية ومدعي الولية والشحاتين وإلى جانب الفتوات والمظاهر التي ترتبط بهذا الحي مثل: الأذكار والتوليد النبوي وهكذا”.

وتابع: “نقلت بعد ذلك إلى العباسية وبدأت فيها دراستي الإبتدائية ودخلت فى الفترة دي مؤثرات فى حياتي عبارة عن الإطلاع المستديم عن الأثار المصرية الفرعونية والقبطية والإسلامية من خلال الرحلات المدرسية المنتظمة.. لأن كان هناك رحلات مستديمة كل شهر طوال العام الدراسي، إضافة إلى الرحلات العائلية”.

وأشار: “تأثرت فى الأثار المصرية.. والإتصال المباشر بالأدب وبالقراءة بدأ بالإتصال بالقراءة ولعله بما يشبه الصدفة.. لأنها حدثت خلال فسحة بين الدروس وجدت صديق يقرأ فى كتيب خارج البرامج.. سألته عنه قال لي دي قصة بوليسية وطلبت منه قرائتها.. ومنذ حينها لم أنقطع عن القراءة إلى الآن”.