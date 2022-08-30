الاستغفار والتوبة.. طلب عاجل من مقتدى الصدر للسلطات العراقية والمتظاهرين

طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، السلطات العراقية برد الحقوق لعائلات ضحايا التظاهرات السلمية.

ودعا مقتدى الصدر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" السلطات بإعطاء حقوق "شهداء الثورة السلمية"، مناشدًا كل من يحمل السلاح بعدم العودة لهذا العمل في المستقبل.

وقال مقتدى الصدر في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز: "رحم الله شهداء الثورة السلمية. فإني بعد أن أعزي نفسي بهم، أسال الله الصبر والسلوان لعوائلهم والشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف: "على أصحاب الاختصاص من الجهات الرسمية المطالبة بحقوقهم غير منقوصة فهذا أقل ما يمكن أن نرد من جميلهم".

وأردف: "أسال الله أن يتوب على من حمل السلاح وأطلب منهم ان يكثروا الاستغفار وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل مستقبلاً حياً كنت أم ميتاً".

انتهاء الاحتجاجات

وكانت العمليات المشتركة العراقية، أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، انتهاء الاحتجاجات المسلحة وعودة الحياة لطبيعتها بعد انسحاب كافة المتظاهرين.

واعتبرت العمليات المشتركة العراقية أن مبادرة الصدر قطعت الطريق على الفتنة والعبث.

وتحولت الأوضاع في العاصمة العراقية وغيرها من المحافظات بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، المتظاهرين والمعتصمين وحتى المسلحين من انصار التيار الى الانسحاب من البرلمان والمنطقة الخضراء خلال 60 دقيقة، منتقدا بشدة الصدام المسلح الذي اندلع جرى بين أنصاره والقوات الأمنية والفصائل المسلحة، بقوله، إن "القاتل والمقتول في النار".

واعتذر مقتدى الصدر، في مؤتمر صحفي إثر الاحتجاجات الدامية في بغداد، فيه للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث على الساحة حاليا.

وقال: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح".