هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

حرص النجوم باسم سمرة وإدوارد ، وهند عاكف على تقديم واجب العزاء فى المخرج الراحل سامح عبدالعزيز فى مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

حرصت الفنانة روبي على أن تكون أول الحضور لتلقي عزاء طليقها المخرج الراحل سامح عبدالعزيز الذى رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس الماضي بعد صراع مع المرض.

https://youtube.com/shorts/2Wd7q9f_U2I

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المخرج سامح عبدالعزيز

ولد المخرج سامح عبد العزيز في مدينة القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما في عام 1996، بدأ العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري ومنه الي قناة دريم، حيث أخرج عدد من البرامج ومنها ، جانا الهوا والهوا هوانا خلال فترة رئاسة اﻹعلامية هالة سرحان للقناة ثم انتقل معها للعمل في شبكة تليفزيون روتانا.

ويُعد المخرج سامح عبدالعزيز من أبرز الأسماء في الساحة الفنية خلال العقدين الأخيرين، وقدّم مجموعة من الأفلام والأعمال الدرامية التي لقيت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ومن بينها أفلام: «كباريه» و«الفرح» و«حلاوة روح»، إلى جانب مسلسلات مميزة مثل «رمضان كريم»، شهادة معاملة أطفال، وتميز بأسلوبه الواقعي وقدرته على المزج بين الترفيه والطرح الاجتماعي العميق، ما جعله أحد صناع التأثير في الدراما المصرية.