مفاجأة.. المصريين بيشربوا سجائر بـ 256 مليار جنيه فى العام| فيديو

أكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أنه بطرق سهلة نستطيع الاستغناء عن الدولار، موضحًا أن الميزان التجاري المصري 100 مليار دولار، حجم التبادل التجاري مع امريكي 7 مليار دولار.

وقال عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه من الممكن أن يتم التبادل التجاري بين باقى الدول بعملات مختلفة، أنه يتم الاتفاق مع شركات بالصين بالتبادل بعملات غير الدولار، فهناك 16 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع الصين.

ولفت إلى أن التبادل التجاري مع السعودية يصل لـ 6 مليار دولار، على الرغم من وجود المصريين فى السعودية، يحولون الأموال بالدولار وليس بالريال.

وأشار إلى أن البنوك المصرية لديها فروع فى جميع الدول، وتستطيع بطريقة سهلة، الاستغناء عن الدولار.

وكشف أن هناك سلع تحصل على أموال كثيرة من الممكن ان نستغنى عنها، منها :" السجائر، فحجم استهلاك المصريين من السجئار، 256 مليار جنيه، وهذا رقم كبير جدًا".