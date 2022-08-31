هل أصبح مزاج المصريين في خطر؟|الشاي يثير مخاوف الملايين وهذا ما يحدث

يترقب المصريون ارتفاع أسعار الشاي خلال الفترة القادمة بعد تراجع الاستيراد من 70 ألف طن إلي 45 ألف سنويًا، ونقص المعروض الفترة المقبلة بحسب ما قالت إحدى شركات تعبئة الشاي.

الشاي

ارتفاع أسعار الشاي

وكشف رئيس غرفة الجيزة التجارية السابق عادل ناصر، إن أسعار الشاي ارتفعت بنسبة 5% للكيلو في القطاعي.

وعن سر ارتفاع أسعار الشاي، كشف ناصر في تصريحات صحفية عن أن هذه الزيادة جاءت على خلفية تعطل الشاي المستورد من كينيا وسيريلانكا، مما تسبب في زيادة الطلب على المعروض، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وبحسب الخبراء ، فإن أسعار الشاي ارتفعت في البورصة العالمية بما يفوق 15% منذ عام ونصف ، ولكنها لم تتحرك في مصر مدعومة بوجود كميات وفيرة مخزنة.

وعلى النقيض، قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، إن كافة المنتجات متوفرة في السوق المصري، ومنها الشاي.

ورد الدجوي في تصريحات تليفزيونية على تصريح إحدى الشركات الكبرى بعدم توفر مخزون من الشاي إلا بمدة شهر واحد، قائلا:" البضائع بالكامل متوفرة، ولو في بعض الشركات لديها مشاكل في الدولار الجمركي أو طريقة الشحن، فهذا يعتبر قصة تنظيمية".

وأشار الدكتور هشام الدجوي٫ رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية٫: “الأرز متوفر أيضا بكميات كبيرة في الأسواق وكذلك الشاي”٫ مؤكدا: “لدينا مخزون استراتيجي من بعض السلع يكفي لـ6 أشهر وبعض السلع منها مخزون استراتيجي يكفي لمدة عام”.

100 نوع شاي

وطمأن الدجوى المصريين بأن الشاي متوفر بكثرة في كل المخازن وهناك أكثر من 100 نوع شاي في مصر، وكل الأصناف متوفرة بكثرة في أسواق الجملة والمحال.

ونصحت شعبة الشاي باتحاد الغرف التجارية المواطنين بعدم التكالب على تخزين كميات من الشاى بالمنازل لعدم التسبب في أزمة وارتفاع اسعار موضحة احتياجات المستهلك المصري مؤمنة لفترات طويلة.

6 شهور

من جانبه أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أنه لا توجد مشكلة في توافر البن والشاي في الأسواق.

وقال حازم المنوفي في تصريحات تليفزيونية"، : "البن كان به نقص لكن سوف تدخل كميات كبيرة من القهوة خلال الفترة المقبلة ".

وأضاف حازم المنوفي:" هناك مخزون من الشاي لدى الشركات يكفي من 5 لـ 6 شهور ".