عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل أصبح مزاج المصريين في خطر؟|الشاي يثير مخاوف الملايين وهذا ما يحدث

الشاي
الشاي

يترقب المصريون ارتفاع أسعار الشاي خلال الفترة القادمة بعد تراجع الاستيراد من 70 ألف طن إلي 45 ألف سنويًا، ونقص المعروض الفترة المقبلة بحسب ما قالت إحدى شركات تعبئة الشاي.

الشاي

نوع من الشاي يحميك من الموت المفاجئ | لن تتوقعه

شعبة الشاى: المخزون آمن ويكفى 4 أشهر والأزمة مفتعلة لرفع الأسعار

مزاج المصريين بخير.. تحريك الأسعار وراء أزمة الشاي| مسئول يفضح ألاعيب التجار

ارتفاع أسعار الشاي

وكشف رئيس غرفة الجيزة التجارية السابق عادل ناصر، إن أسعار الشاي ارتفعت بنسبة 5% للكيلو في القطاعي.

وعن سر ارتفاع أسعار الشاي، كشف ناصر في تصريحات صحفية عن أن هذه الزيادة جاءت على خلفية تعطل الشاي المستورد من كينيا وسيريلانكا، مما تسبب في زيادة الطلب على المعروض، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وبحسب الخبراء ، فإن أسعار الشاي ارتفعت في البورصة العالمية بما يفوق 15% منذ عام ونصف ، ولكنها لم تتحرك في مصر مدعومة بوجود كميات وفيرة مخزنة.

وعلى النقيض، قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، إن كافة المنتجات متوفرة في السوق المصري، ومنها الشاي.

ورد الدجوي في تصريحات تليفزيونية على تصريح إحدى الشركات الكبرى بعدم توفر مخزون من الشاي إلا بمدة شهر واحد، قائلا:" البضائع بالكامل متوفرة، ولو في بعض الشركات لديها مشاكل في الدولار الجمركي أو طريقة الشحن، فهذا يعتبر قصة تنظيمية".

وأشار الدكتور هشام الدجوي٫ رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية٫: “الأرز متوفر أيضا بكميات كبيرة في الأسواق وكذلك الشاي”٫ مؤكدا: “لدينا مخزون استراتيجي من بعض السلع يكفي لـ6 أشهر وبعض السلع منها مخزون استراتيجي يكفي لمدة عام”.

 

 100 نوع شاي

وطمأن الدجوى المصريين بأن الشاي  متوفر بكثرة في كل المخازن وهناك أكثر من 100 نوع شاي في مصر، وكل الأصناف متوفرة بكثرة في أسواق الجملة والمحال.

ونصحت  شعبة الشاي باتحاد الغرف التجارية المواطنين بعدم التكالب على تخزين كميات من الشاى بالمنازل لعدم التسبب في أزمة وارتفاع اسعار موضحة  احتياجات المستهلك المصري مؤمنة لفترات طويلة.

6 شهور 

من جانبه أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أنه لا توجد مشكلة في توافر البن والشاي في الأسواق.

وقال حازم المنوفي في تصريحات تليفزيونية"، : "البن كان به نقص لكن سوف تدخل كميات كبيرة من القهوة خلال الفترة المقبلة ".

وأضاف حازم المنوفي:" هناك مخزون من الشاي لدى الشركات يكفي من 5 لـ 6 شهور ".

الشاي الاستيراد أسعار الشاي غرفة الجيزة التجارية شعبة المواد الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

تفاصيل خطة الزمالك لإنقاذ رحيل مصطفى فتحي لـ الأهلي

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

خسارة كبيرة.. ما طبيعة إصابة محمد النني ومدة غيابه عن الملاعب ؟

صورة تكشف أولى صفقات الأهلي الصيفية| شاهد

موضوعات متعلقة

تشرب إيه| مخاوف من اختفاء الشاي في الأسواق.. وكم يكفي المخزون لمزاج المصريين؟

يمكن إنتاجه.. خبير: تجارب لإمكانية زراعة الشاي في مصر ..فيديو

الغرف التجارية: مخزون الشاي يكفي 6 أشهر.. وانفراج أزمة البن.. فيديو

لا توجد أزمة.. شعبة المواد الغذائية تكشف حقيقة انخفاض مخزون الشاي.. فيديو

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

مخزون الشاي يكفي شهرا.. 400 جنيه زيادة بالكرتونة وشركة تحذر من وقف الاستيراد

لماذا ارتفعت أسعار الشاي والمربى والعسل والعصائر؟

ترشيحاتنا

خدمات|مواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار واللحوم وحالة الطقس اليوم الأربعاء 31 أغسطس

هل أصبح مزاج المصريين في خطر؟|الشاي يثير مخاوف الملايين وهذا ما يحدث

على قد الإيد.. شيفروليه لانوس موديل 2012 بـ100 ألف جنيه| اعرف المواصفات

هل يجوز الحصول على شهادة استثمار وأخذ قرض بضمانها؟.. أمين الفتوى يجيب

سيف زاهر يفجر مفاجأة: سواريش رحل عن تدريب الأهلي بنسبة 150%|فيديو

صورة تكشف أولى صفقات الأهلي الصيفية| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سابه غرقان في دمه.. تفاصيل مصرع اليوتيوبر "أحمد ميرندا"|وانهيار والدته:عايزة حق ابني

كراهية لليهود.. اعتداء صبي أمريكي على رجلين من السامية بمطفأة حريق |شاهد

مفاجأة.. 4 أسباب منعت تكريم وليد سليمان بالمباراة الختامية أمام سيراميكا كليوباترا

جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

فيديو

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ