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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

الشاي
الشاي

 

 

يعتبر الشاي أحد أهم السلع بالنسبة للمواطن المصري، فوفقا لإحصاءات دولية، سجلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر استهلاكًا للشاي والقهوة، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كيلو جرام سنويًا، فيما استهلك المصريون خلال العام الماضي 2021 نحو 273 مليار لتر من الشاي والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه.

 

مخزون الشاي يكفي شهرا.. 400 جنيه زيادة بالكرتونة وشركة تحذر من وقف الاستيراد


واردات مصر من الشاي

وفي تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، أكد أن قيمة واردات الشاي سجلت في يناير 2021 حوالي 15 مليون دولار، فيما وصلت في أبريل إلى 62 مليون دولار ، فيما يؤكد الاستهلاك الكبير للشاي.
 

ومؤخرا تقدمت شركة شاي العروسة أمس، بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء، ووزارة التموين، لمحاولة تدبير العملة الصعبة "الدولار"، اللازم لعمليات استيراد الشاي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي .

 

ولمتابعة المزيد حول أزمة استيراد الشاي من الخارج .. تابع الفيديو جراف التالي:

الشاي واردات مصر من الشاي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 62 مليون دولار الاستهلاك المحلي

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