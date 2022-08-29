مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

يعتبر الشاي أحد أهم السلع بالنسبة للمواطن المصري، فوفقا لإحصاءات دولية، سجلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر استهلاكًا للشاي والقهوة، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كيلو جرام سنويًا، فيما استهلك المصريون خلال العام الماضي 2021 نحو 273 مليار لتر من الشاي والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه.



واردات مصر من الشاي

وفي تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، أكد أن قيمة واردات الشاي سجلت في يناير 2021 حوالي 15 مليون دولار، فيما وصلت في أبريل إلى 62 مليون دولار ، فيما يؤكد الاستهلاك الكبير للشاي.



ومؤخرا تقدمت شركة شاي العروسة أمس، بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء، ووزارة التموين، لمحاولة تدبير العملة الصعبة "الدولار"، اللازم لعمليات استيراد الشاي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي .

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